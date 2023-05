Parecidas? Ex-BBB Thais Braz é confundida com atriz Camila Queiroz

Nome de Camila Queiroz vai parar nos assuntos mais comentados do Twitter após web se chocar com semelhença de Thais Braz com a atriz

No sábado, 13, a cirurgiã-dentista Thais Braz (30) foi uma das convidadas do casamento de Camilla de Lucas (28) com o cantor Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute, e deixou os seguidores chocados pela semelhança com uma atriz da Globo.

Ao publicar fotos de seu look para a ocasião, em que aparece com um lindo vestido longo marrom com recortes na cintura, a ex-BBB surpreendeu pela mudança na aparência e foi comparada com Camila Queiroz (28), que está no ar na novela Amor Perfeito.

O nome de Camila chegou a parar nos assuntos mais comentados do Twitter por conta das comparações com Thais Braz. "Eu to passado que a Thais se transformou na Camila Queiroz (ser fã é isso)", "Gente o que ouve com a Thais? Tá a cara da Camila Queiroz", "Nossa, mas a Thaís mudou de cara? Tá muito diferente, pensei que fosse a Camila Queiroz", "Meu Deus eu nem reconheci a Thais, olhei rápido e jurei ser a Camila Queiroz".

Confira as fotos de Thais Braz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS BRAZ (@thaisbraz)

gente, eu to passado que a thaís braz se transformou na camila queiroz (ser fã é isso) pic.twitter.com/1n50OVX7VA — IGU (@igurodriguez) May 13, 2023

Meu Deus eu nem reconheci a Thais, olhei rápido e jurei ser a Camila Queiroz https://t.co/HSoTu48tXz — Ariel (@princesoariel) May 14, 2023

Camilla de Lucas se casa com cantor Blecaute no Rio

A influenciadora digital Camilla de Lucas, de 28 anos, e o cantor carioca Mateus Ricardo, o Blecaute, estão oficialmente casados! Os dois subiram ao altar na tarde de sábado, 13, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que recebeu 230 convidados.

A vice-campeã do BBB 21 e o artista estão juntos há três anos e anunciaram o noivado em outubro de 2021, meses após o fim do reality show da TV Globo.

Em publicação compartilhada por Hugo Gloss no Instagram, é possível ver alguns detalhes do casamento, que aconteceu numa casa de festas na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste da capital carioca, como a entrada de Camilla e o momento do tão esperado "sim".