Camilla de Lucas se casa com Mateus Ricardo, o Blecaute, no Rio de Janeiro

Influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas oficializa a união com o cantor carioca Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute

A influenciadora digital Camilla de Lucas, de 28 anos, e o cantor carioca Mateus Ricardo, o Blecaute, estão oficialmente casados! Os dois subiram ao altar na tarde deste sábado, 13, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que recebeu 230 convidados.

A vice-campeã do BBB 21 e o artista estão juntos há três anos e anunciaram o noivado em outubro de 2021, meses após o fim do reality show da TV Globo.

Em publicação compartilhada por Hugo Gloss no Instagram, é possível ver alguns detalhes do casamento, que aconteceu numa casa de festas na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste da capital carioca, como a entrada de Camilla e o momento do tão esperado "sim".

A cerimônia contou com a presença dos ex-BBBs Juliette, Carla Diaz, Pocah, Thais Braz e João Pedrosa, que foi um dos padrinhos.

Confira os registros do casamento de Camilla de Lucas e Blecaute:

Camilla de Lucas mostra ensaio com o noivo

Parece que a ansiedade para se casar está tomando conta cada vez mais da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Camilla de Lucas.

Na sexta-feira, 12, a famosa compartilhou mais alguns cliques do ensaio de pré-casamento ao lado do noivo, Mateus Ricardo. “Te encontro amanhã, no altar!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, em preto e branco, feitos pelas lentes do fotógrafo Bernardo Zirkheuer, o casal aparece em vários momentos fofos e românticos, mostrando que estão realmente preparados para casar.

O evento contou com 230 convidados, com um cardápio variado com caldinho de alho poró, ceviche de banana, salmão com mousseline de bacon, nhoque de fondue de queijo e picadinho de batata inglesa com farofa e banana frita.