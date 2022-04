Na véspera de seu aniversário, Rainha Elizabeth II posa em nova foto

A Rainha Elizabeth II posou ao lado dos seus pôneis um dia antes do seu aniversário de 96 anos

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 20h59

Na véspera do seu aniversário, neste dia 20, a Rainha Elizabeth II(95) apareceu em uma rara foto no Instagram da Família Real.

A foto foi divulgada pelo Show de Cavalos Real de Windsor, e mostra a monarca com seus dois pôneis brancos.

"Antes do 96º aniversário da Rainha amanhã, o Show de Cavalos Real de Windsor lançou uma nova fotografia de Sua Majestade com seus dois pôneis Byback Katie e Bybak Nightingale", escreveram os administradores das redes socias da Família Real.

O clique foi tirado no mês passado no Castelo de Windsor, a atual moradia da Rainha, e faz parte de uma série de fotos tiradas para o Show de Cavalos Real. O primeiro show de cavalos aconteceu em 1943 e a Rainha compareceu a todas as edições.

Confira aqui a foto da Rainha Elizabeth II