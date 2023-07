Organização desmente suposta confusão envolvendo Neymar Jr

Após rumores de confusão envolvendo Neymar Jr no show de Thiaguinho, a organização explica o que aconteceu

O jogador de futebol Neymar Jrcurtiu a noite de domingo, 2, no show Tardezinha, de Thiaguinho, em Niterói, Rio de Janeiro, na companhia dos seus amigos. Durante a presença dele no evento, o vídeo de uma suposta confusão repercutiu na internet e a organização decidiu se pronunciou para desmentir os boatos.

De acordo com o colunista Leo Dias, Diogo Fialho, que faz parte da organização do evento, explicou o que aconteceu no vídeo e negou qualquer tipo de confusão. “Não existiu confusão nenhuma. O que aconteceu é que a gente estava passando no caminho para ir para o palco com alguns seguranças, inclusive do evento, que estava muito cheio. A gente passou por uma área que tinha muita gente, as pessoas, obviamente pelo tamanho da pessoa que é Neymar, queriam tirar foto. Então, criou-se um alvoroço ali naquele momento, ficou um empurra-empurra ali, mas não houve confusão de nenhum gênero, não houve briga, não houve desentendimento, não houve nada disso, muito menos com qualquer pessoa da produção”, disse ele.

Logo depois, ele completou: "Eu, como sócio do Tardezinha e parte da produção do evento, te garanto que não rolou nenhum tipo de estresse, briga, desentendimento ou qualquer coisa desse gênero. Neymar é uma celebridade enorme, as pessoas não estão acostumadas a encontrá-lo com essa facilidade e gerou todo esse alvoroço na hora que ele apareceu ali perto do público, o pessoal querendo tirar fotos. Nenhum tipo de confusão aconteceu, pode ficar tranquilo. Ele ainda tentou atender a maior quantidade de pessoas possíveis que estavam lá, tanto público quanto colaboradores do evento".

Por fim, Diogo Fialho ainda desmentiu uma suposta irritação de Neymar Jr no camarote enquanto falava com uma mulher. Ele contou que o atleta apenas gesticulou muito em uma conversa e passou a impressão errada, mas era uma conversa dele elogiando o evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Previsão de sensitiva para Bruna Biancardi e Neymar Jr

A sensitiva Lene fez uma previsão sobre o futuro do casal Bruna Biancardi e Neymar Jr. Em um post nas redes sociais, Lene Sensitiva contou que prevê que o romance deles não deve durar muito, mas Bruna será uma mãe incrível para a filha deles que nascerá em breve. “Essa linda mulher vai ser uma mãe incrível e será mãe solteira por um tempinho. Depois ela vai encontrar um amor incondicional que vai amá-la e respeitá-la. Veja ela sendo feliz com outra pessoa. Vejo também esse relacionamento atual chegando ao fim, muitas verdades vindo à tona”, disse ela em um post no Instagram.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr demonstram que estão juntos e que ela perdoou o rapaz. Nos últimos tempos, eles foram vistos juntos em alguns eventos, como o leilão do instituo dele, e também chegaram juntos ao chá revelação do sexo da primeira filha. Os dois esperam o nascimento de uma menina, que vai se chamar Mavie.