Neymar Jr se irrita em camarote de show, diz colunista

Neymar Jr é visto com expressão de irritação em camarote de show do cantor Thiaguinho

O jogador de futebol Neymar Jr aproveitou a noite deste domingo, 2, para prestigiar o show Tardezinha, de Thiaguinho, em Niterói, no Rio de Janeiro. Porém, um momento dele no evento chamou a atenção. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ele foi visto irritado em um camarote do local.

O jornalista informou que o atleta estava no camarote com Bruna Biancardi quando foi visto em uma suposta discussão com uma mulher no local. Leo Dias contou que ele teria dito palavrões e apontado o dedo para a mulher. Enquanto isso, Bruna tentava afastá-lo da suposta confusão.

Apesar deste momento que durou pouco, Neymar e Bruna foram vistos em clima de descontração no camarote. No entanto, eles não chegaram juntos ao evento e não foram fotografados lado a lado. O atleta foi fotografado pelos paparazzi ao circular pelo show com seus seguranças e junto com os amigos Vini Jr e Ludmilla.

Neymar Jr está no Rio de Janeiro há alguns dias. Ele estava em sua mansão em Mangaratiba, no RJ, para celebrar o chá de bebê de sua primeira filha com Bruna Biancardi e até mostrou fotos da propriedade nas redes sociais na última semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Neymar e Bruna Biancardi surgem juntos em evento

Depois de revelar o nome da filha, Neymar Jr e Bruna Biancardi surpreenderam com mais uma aparição juntos em público no dia 26 de junho. Os dois chegaram de mãos dadas em um evento em um hotel de luxo no Rio de Janeiro e atraíram todos os olhares.

Os dois foram flagrados pelos fotógrafos de plantão quando chegaram de mãos dadas ao evento. Para a ocasião, o atleta surgiu com um look todo preto, composto por terno e camisa. Por sua vez, a influencer apostou em um vestido vermelho de um ombro só e justo ao corpo, o que destacou a sua barriguinha de grávida.