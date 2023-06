Neymar Jr exibe fotos da área de lazer de sua mansão em Mangaratiba

Neymar Jr impressiona ao mostrar pista de kart, área de descanso e campo de futebol em sua mansão no Brasil

O jogador de futebol Neymar Jr agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, ao mostrar novos detalhes de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O atleta está no Brasil há algumas semanas e resolveu compartilhar algumas áreas de lazer em sua propriedade de luxo .

Nos stories do Instagram, ele exibiu uma foto de como é a área de descanso da propriedade, com direito a vários sofás espalhados por uma área aberta e com direito a um telão. Além disso, ele também mostrou uma parte de sua pista de kart para se divertir com os amigos. Por fim, o atleta revelou como é o campo de futebol da casa.

Vale lembrar que a mansão de Neymar é avaliada em R$ 28 milhões e tem 5 mil metros quadrados. A casa possui seis suítes, holiponto, academia, quadra de tênis, sauna e vista para o canal de Mangaratiba.

A mansão foi o local escolhido por Neymar Jr e sua namorada, Bruna Biancardi, para o chá revelação da primeira filha deles. O evento aconteceu na semana passada e contou com decoração luxuosa com o tema de carrossel. Na ocasião, eles descobriram que vão ter uma menina, que vai se chamar Mavie.

Neymar e Bruna Biancardi surgem juntos em evento

Depois de revelar o nome da filha, Neymar Jr e Bruna Biancardi surpreenderam com mais uma aparição juntos em público no dia 26 de junho. Os dois chegaram de mãos dadas em um evento em um hotel de luxo no Rio de Janeiro e atraíram todos os olhares.

Os dois foram flagrados pelos fotógrafos de plantão quando chegaram de mãos dadas ao evento. Para a ocasião, o atleta surgiu com um look todo preto, composto por terno e camisa. Por sua vez, a influencer apostou em um vestido vermelho de um ombro só e justo ao corpo, o que destacou a sua barriguinha de grávida.

Foto: Webert Belicio / Agnews