De vestido vermelho, Bruna Biancardi destaca a barriga de grávida: 'Eu e Mavie'

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi usa vestido justo ao corpo e a barriguinha de grávida rouba a cena

A influenciadora digital Bruna Biancardi caprichou na produção do seu look para curtir uma noitada nesta segunda-feira, 26. Depois de descobrir que será mãe de uma menina, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, ela surpreendeu seus fãs ao aparecer com um vestido de festa.

A morena surgiu com um vestido vermelho justo ao corpo e com decote de um ombro só. O modelito chamou a atenção para a barriguinha de grávida dela, que já está crescendo. Na legenda, ela citou o nome da filha, Mavie. “Eu e Mavie prontinhas”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os amigos elogiaram a beleza da futura mamãe. “Duas princesas”, disse um seguidor. “Mavie já está querendo aparecer muito”, declarou outro. “Que gata”, escreveu mais um. “Perfeita demais”, declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Padrinho da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, já sabem quem será o padrinho da primeira filha deles. Durante o chá revelação no último final de semana, eles fizeram uma surpresa para o escolhido para batizar a herdeira e exibiram o momento nas redes sociais.

O casal decidiu chamar o 'cupido' deles para ser o padrinho da menina. Nas redes sociais, os dois apareceram fazendo o convite para Leo Venditto, que é um amigo em comum deles e foi quem apresentou o casal antes deles começarem a namorar.

Ao receber o convite, o rapaz ficou emocionado e agradeceu publicamente. “Momento em que recebi o melhor convite da minha vida! Dindo já ama muito e vai cuidar como nunca dessa pequena. Amo muito vocês três”, disse ele. Há pouco tempo, Bruna contou como conheceu Neymar e citou Leo. “Leozito foi o cupido e nos apresentou”, disse ela.