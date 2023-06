Neymar Jr e Bruna Biancardi escolhem 'cupido' para ser padrinho da filha deles

Neymar Jr e Bruna Biancardi revelam quem será o padrinho da primeira filha deles após o chá revelação

O jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, já sabem quem será o padrinho da primeira filha deles. Durante o chá revelação no último final de semana, eles fizeram uma surpresa para o escolhido para batizar a herdeira e exibiram o momento nas redes sociais.

O casal decidiu chamar o 'cupido' deles para ser o padrinho da menina. Nas redes sociais, os dois apareceram fazendo o convite para Leo Venditto, que é um amigo em comum deles e foi quem apresentou o casal antes deles começarem a namorar.

Ao receber o convite, o rapaz ficou emocionado e agradeceu publicamente. “Momento em que recebi o melhor convite da minha vida! Dindo já ama muito e vai cuidar como nunca dessa pequena. Amo muito vocês três”, disse ele.

Há pouco tempo, Bruna contou como conheceu Neymar e citou Leo. “Leozito foi o cupido e nos apresentou”, disse ela. Além disso, ela também falou detalhes da gestação. “Temos duas opções de nomes para menina e para menino, mas ainda não amamos totalmente. Acho que ainda não encontramos 'o' nome”, declarou.

Por fim, ela contou sobre o que está sentindo ao longo da gestação. “Senti bastante enjoo no comecinho, principalmente após o jantar. Era todos os dias, mas não cheguei a passar mal”, disse ela, que também teve desejos. “Fiquei com vontade de picolé, hot dog, manga, strogonoff. Nada muito fora do normal”, afirmou.

Chá revelação de Neymar e Bruna Biancardi

A revelação do sexo do segundo filho de Neymar Jr aconteceu durante uma festa luxuosa na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no último sábado, 24. A celebração contou com decoração caprichada em uma tenda montada no jardim da propriedade, com direito a um carrossel no meio, menu personalizado e louças em tons de rosa, azul e branco.

Nas redes sociais, o casal revelou que o sexo da criança foi divulgado quando o filho mais velho dele, Davi Lucca, de 11 anos, apertou um botão e soltou papel picado na cor rosa, anunciando que será uma menina.

"Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha. Você é o nosso maior presente!", se derreteu Biancardi, que aparece no vídeo trocando um colar com o atleta, antes da revelação.