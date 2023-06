Como será o nome da filha de Neymar? Escolha irritou atriz famosa

Neymar e Bruna Biancardi realizaram chá de revelação luxuoso no último final de semana para descobrir sexo do bebê

O jogador de futebol Neymar Jr (31) voltou a ser o centro de uma polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira (26), após revelar o nome escolhido para sua filha com Bruna Biancardi (29). O caso foi alvo de críticas da atriz Naiumi Goldoni e deu o que falar.

Através de seu perfil do Instagram, a artista, que esteve presente no elenco da novela Chiquititas, do SBT, compartilhou um vídeo para confessar que gostou nada de saber que o nome da bebê esperada por Bruna iria se chamar Mavie, assim como sua filha.

Segundo a famosa, agora sua filha não terá mais um nome diferente, já que Neymar provavelmente irá inspirar outros pais ao redor do mundo. "Bora sugerir outro nome?", brincou ela.

"O que eu estou recebendo de mensagem de vocês falando da filha do Neymar que a princípio vai se chamar Mavie... Assim, ninguém é dono de nome nenhum, mas eu escolhi nomes que eram pouco comuns e eu não tenho um alcance tão grande ", disse.

"Então eu sabia que não ia virar o nome mais popular do universo. Aí Neymar escolhe Mavie... Eu queria um nome pouco comum, não exclusivo. Mas assim... Agora todo mundo vai ser Mavie... Todo mundo ", lamentou.

O desabafo sincero da artista acabou provocando uma onda de críticas dos internautas, que não perdoaram nos comentários. "Está incomodada, muda o nome da tua filha, porque tu é a única que está dando importância para nome", disparou uma pessoa.

"Não entendi... Ninguém pode colocar o nome Mavie? Errada, né, amiga, gosto muito de vocês e do seu conteúdo, mas acho que você está esperando muito, né?", escreveu outra.

O QUE SIGNIFICA O NOME DA FILHA DE NEYMAR?

O nome da filha do atacante do PSG é a junção de duas palavras francesas: Ma, que significa Minha, e Vie, que significa Vida . O anúncio do nome veio dias após Bruna e Neymar realizarem um chá revelação mega luxuoso na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.