Neymar Jr chega sozinho em evento de Thiaguinho

Neymar Jr é flagrado em noite de pagode ao som do cantor Thiaguinho em Niterói

O jogador de futebol Neymar Jr aproveitou a noite deste domingo, 2, para curtir uma noite de pagode. Ele marcou presença no evento Tardezinha, que é do cantor Thiaguinho, em Niterói, Rio de Janeiro.

O atleta foi flagrado chegando ao evento somente com a companhia de seus seguranças. Ele não posou para as fotos, apenas foi fotografado caminhando rapidamente. Logo depois, ele chegou a ser visto em um camarote com a namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, que está grávida da primeira filha deles, Mavie.

O evento também contou com a presença da irmã de Neymar, Rafaella Santos, que arrasou ao usar um look básico, composto por moletom branco, saia preta e bolsa verde neon. Neymar Jr também curtiu a noitada na companhia da cantora Ludmilla e de Vini Jr.

Fotos: Anderson Borde / AgNews

Previsão de sensitiva para Bruna Biancardi e Neymar Jr

A sensitiva Lene fez uma previsão sobre o futuro do casal Bruna Biancardi e Neymar Jr. Em um post nas redes sociais, Lene Sensitiva contou que prevê que o romance deles não deve durar muito, mas Bruna será uma mãe incrível para a filha deles que nascerá em breve. “Essa linda mulher vai ser uma mãe incrível e será mãe solteira por um tempinho. Depois ela vai encontrar um amor incondicional que vai amá-la e respeitá-la. Veja ela sendo feliz com outra pessoa. Vejo também esse relacionamento atual chegando ao fim, muitas verdades vindo à tona”, disse ela em um post no Instagram.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr demonstram que estão juntos e que ela perdoou o rapaz. Nos últimos tempos, eles foram vistos juntos em alguns eventos, como o leilão do instituo dele, e também chegaram juntos ao chá revelação do sexo da primeira filha. Os dois esperam o nascimento de uma menina, que vai se chamar Mavie.