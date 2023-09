Gil Do Vigor encanta fãs ao curtir show de Beyoncé: “Pertinho”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor surpreendeu seus fãs ao compartilhar em suas redes sociais diversas imagens curtindo o show de Beyoncé

Nesta quinta-feira, 31, Gil do Vigor encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos e vídeos onde apareceu curtindo o show de Beyoncé. O economista foi ao show com um amigo e ainda ficou pertinho da cantora.

Antes de Beyoncé começar o show, o ex-BBB posou em frente ao palco e ainda tirou uma foto com seu amigo. “Show da Beyoncé! Gente, estou ao lado da rainha! Logo logo ela chega e eu estarei tão pertinho”, escreveu o semifinalista do BBB 21 na legenda da postagem. E de fato, Gil comprou um dos assentos VIPs do show em ficou no palco ao lado de Beyoncé para a performance da “Ranaissance World Tour”.

Gil ainda divertiu os fãs ao compartilhar diversos vídeos nos seus stories reagindo ao show. “É inacreditável, olha ela, ela está pertinho. Ela canta muito, ela é maravilhosa, ela é incrível”, disse Gil rasgando elogios. “É a rainha! Respeita”, ainda afirmou o ex-BBB.

Outra famosa também esteve presente no mesmo show da dona do álbum Renaissance. A atriz Giovanna Lancelotti marcou presença no show que ocorreu na cidade da São Francisco. “Sobre a brilhante última noite”, escreveu a artista brasileira na legenda de uma série de postagens do show.

Assim como Beyoncé pediu aos seus fãs em um texto recente, que dava a entender que a turnê está chegando ao fim, Giovanna apostou em um look prateado e estiloso. O vestido curto prateado caiu bem na atriz, que completou o visual com óculos escuros futurista.

Gil e Giovanna não são os únicos famosos brasileiros a presenciar um show de Beyoncé. A cantora Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalvescompareceram a um show, Sasha Meneghel também marcou presença em um show, e a cantoraIza se emocionou ao ver a diva pop. Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, e Ju Amaral, irmã do ator, foram ao primeiro show da turnê em Estocolmo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Gil do Vigor surtando por nós no show de hoje 😂#RenaissanceWorldTourpic.twitter.com/VGSZ1CS3hG — Beyoncé Access (@beyonceaccess) August 31, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

100!

Recentemente, Beyoncé vestiu seu centésimo look da Renaissance World Tour. O visual de número 100 foi usado na cidade de Saint Louis, no estado do Missouri, e foi postado no Instagram na cantora. A peça era um vestido feito com uma espécie de placa metálica, com uma saia preta por baixo.

A divulgação do look veio em meio a uma polêmica. Beyoncé mandou uma nota dando a entender que a turnê estaria chegando ao seu fim. Porém, os fãs brasileiros da cantora não gostaram nada e se manifestaram nas redes sociais.