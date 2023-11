Filho de Kelly Key muda o visual radicalmente: 'Cortamos'

Com os fios mais curtos, filho de Kelly Key surge com novo visual e impressiona com mudança

O filho de Kelly Key mais novo, Artur, de 6 anos, resolveu mudar o visual e apostar em um corte de cabelo diferente. Em sua rede social, a loira compartilhou o resultado da transformação do pequeno e encantou com o resultado.

Antes com as madeixas mais longas, o garoto surpreendeu ao tirar boa parte do comprimento e volume. O rosto dele ficou mais em evidência e ele ficou até mais "mocinho", como muitos internautas observaram.

"Cortamos! E aí!? Como preferem!? Curto ou longo?", perguntou a cantora. Nos comentários, Artur recebeu elogios. "Longo ele parece mais novinho, e curto parece mais “rapaizinho”. O nosso preferido é aquele que ele se sentir confortável, e gostar mais!", escreveram. "Perfeito de todo o jeito", opinaram outros.

Ainda nos últimos dias, Kelly Key encantou ao compartilhar fotos com os três filhos e o marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ela também celebrou o aniversário de sua primogênita, Suzanna Freitas, de 23 anos.

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.