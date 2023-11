Kelly Key celebra 23 anos da filha e semelhança choca: 'Seu clone'

Cantora Kelly Key celebra aniversário da filha, Suzanna Freitas, e aparência quase idêntica das duas choca internautas

A filha mais velha da cantora Kelly Key, Suzanna Freitas, está fazendo aniversário nesta terça-fira, 31. A jovem, fruto da relação da loira com o cantor Latino, completa 23 anos e recebeu uma homenagem da mãe na rede social.

Com fotos ao lado da herdeira, a famosa apareceu sorridente e mostrou todo seu amor por ela. Muito parecidas, elas impressionaram os internautas com a forte semelhança. Kelly Key provou mais uma vez que fez uma cópia em forma de filha.

"Feliz 23, minha menina. Te amo! Te admiro pela força que mostra a cada dia. Te celebro por cada vitória e superação. Te abraço, mesmo de longe, em cada desafio. Te agradeço por ser esse raio de sol na minha vida. Te desejo tudo de mais lindo que a vida tem a oferecer. Te vejo crescer e me orgulho a cada passo. Te sinto em cada risada e cada lágrima. Te escuto, mesmo quando as palavras não são ditas. Te apoio em cada sonho, por mais distante que pareça. Te valorizo por cada pequena coisa que faça. Te reconheço nas pequenas ações de amor diário. Te respeito pelas escolhas e caminhos que você toma. Te inspiro a ser sempre a melhor versão de ti mesma, como tu me inspira. Te guardo, sempre, no lugar mais especial do meu coração. Te espero, sempre, para mais um abraço, mais uma memória juntas… Todos os dias da minha vida", escreveu a musa fitness.

Nos comentários, os internautas, além de parabenizarem a aniversariante, ficaram admirados com a forte semelhança dela com a mãe. "A filha da Kelly Key parece mais a Kelly Key do que a própria Kelly Key", brincaram. "Seu clone", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, a artista comemorou o aniversário de seu marido, Mico Freitas, com quem tem dois filhos e mora em Angola. Recentemente, a loira deu o que falar ao anunciar uma "separação" dos filhos mais velhos. Enquanto a artista seguirá morando em Angola ao lado do esposo, os herdeiros, Suzanna Freitas e Jaime Vitor Freitas, estudam em Portugal.

Kelly Key fala sobre submissão ao marido

A cantora Kelly Key falou sobre o relacionamento que vive com o empresário milionário, Mico Freitas, com quem vive em Angola e teve dois filhos. Recentemente, a artista compartilhou um longo texto refletindo sobre a questão.

"Encontrei na submissão da minha relação um poderoso laço de união. E você? Hoje em dia, essa afirmação pode soar forte, não é mesmo? Com o tempo, a palavra ‘submissão’ pareceu se inclinar para um único lado, e afirmar que se é submisso muitas vezes causa controvérsias. Mas, espere um momento…", começou dizendo.

A loira então explicou melhor: "Num relacionamento sólido, a verdadeira essência reside na compreensão profunda de que submissão não se trata de controle autoritário, mas de uma entrega mútua, cheia de amor. Assim como os pilares de um império se sustentam firmes, a mulher abraça sua missão com determinação, enquanto o homem, da mesma forma, se entrega com submissão a um objetivo comum".

"Nessa sinergia poderosa, submissão não é uma forma de diminuição ou degradação, mas uma expressão de respeito, confiança e valorização do papel do outro. Como parceiros, trabalham juntos para alcançar metas, sonhos e aspirações, construindo um legado duradouro", comentou.