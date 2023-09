Submissa? Kelly Key fala sobre relação com o marido: ''Respeito''

Cantora Kelly Key fala sobre relacionamento com o esposo e revela submissão

A cantora Kelly Key falou sobre o relacionamento que vive com o empresário milionário, Mico Freitas, com quem vive em Angola e teve dois filhos. Nesta quinta-feira, 14, a artista compartilhou fotos ao lado do esposo em um hotel de luxo e falou sobre ser submissa a ele.

A famosa então explicou melhor a situação que vive com o eleito. "Encontrei na submissão da minha relação um poderoso laço de união. E você? Hoje em dia, essa afirmação pode soar forte, não é mesmo? Com o tempo, a palavra ‘submissão’ pareceu se inclinar para um único lado, e afirmar que se é submisso muitas vezes causa controvérsias. Mas, espere um momento…", começou dizendo.



A loira então explicou melhor: "Num relacionamento sólido, a verdadeira essência reside na compreensão profunda de que submissão não se trata de controle autoritário, mas de uma entrega mútua, cheia de amor. Assim como os pilares de um império se sustentam firmes, a mulher abraça sua missão com determinação, enquanto o homem, da mesma forma, se entrega com submissão a um objetivo comum".



Kelly Key falou mais sobre o que pensa. "Nessa sinergia poderosa, submissão não é uma forma de diminuição ou degradação, mas uma expressão de respeito, confiança e valorização do papel do outro. Como parceiros, trabalham juntos para alcançar metas, sonhos e aspirações, construindo um legado duradouro", comentou.



"A mulher, com sua força e sensibilidade, lidera com sabedoria e graça, enquanto o homem, em sua submissão consciente, apoia, protege e incentiva sua companheira. Juntos, formam uma equipe invencível, estabelecendo um império familiar onde amor e confiança são os pilares fundamentais. Que possamos sempre compreender que a verdadeira essência do casal como um só reside na submissão mútua e na união de propósitos, criando não apenas um império familiar, mas também uma conexão poderosa e duradoura que transcende os limites do tempo", finalizou o pensamento.

Ainda nas últimas semanas, Kelly Key deu o que falar ao anunciar uma "separação" dos filhos mais velhos. Enquanto a artista seguirá morando em Angola ao lado do marido, os herdeiros, Suzanna Freitas e Jaime Vitor Freitas, vão estudar em Portugal. Ao pegar o voo de volta para casa, ela publicou um desabafo comovente contando como foi difícil tomar a decisão.

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.