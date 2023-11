Cresceram muito! Kelly Key mostra fotos com os filhos e impressiona

Cantora Kelly Key mostra cliques com os herdeiros e chama a atenção com aparências

A cantora Kelly Key encantou ao compartilhar fotos com seus três filhos e o marido. Nesta sexta-feira, 03, a famosa surgiu sorridente com seus herdeiros e o esposo, o empresário angolano Mico Freitas, em um restaurante fora do Brasil e chamou a atenção.

Ao lado de seu filho do meio, Vitor Freitas, de 18 anos, do caçula, Artur, de 6 anos, e de Suzanna Freitas, que acabou de completar 23 anos, a artista apareceu radiante e mais uma vez impressionou com a forte semelhança deles com ela.

"Juntos, recarregamos a alma e encontramos a força para enfrentar o mundo lá fora. Somos cinco em um, e essa unidade é a nossa maior força!", disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs admiraram a família. "Parece irmã dos filhos", falaram. "Tudo a cópia dela", notaram outros a semelhança.

Nas últimas semanas, a famosa comemorou o aniversário de seu marido, Mico Freitas. Recentemente, ela deu o que falar ao anunciar uma "separação" dos filhos mais velhos. Enquanto Kelly seguirá morando em Angola com o esposo, os herdeiros, Suzanna Freitas e Jaime Vitor Freitas, estudam em Portugal.

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.