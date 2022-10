Filha de Kelly Key ganha festão para os seus 22 anos: ''Nem dá pra acreditar''

Com decoração deslumbrante, filha de Kelly Key, Suzanna Freitas, celebrou a chegada de seus 22 anos

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 07h09

A filha de Kelly Key (39), Suzanna Freitas (22), ganhou um festão de aniversário. Na rede social, a cantora compartilhou fotos do momento especial de sua herdeira mais velha e encantou com detalhes do evento.

A decoração para celebrar a chegadas dos 22 anos da jovem foi toda feita em tons de rosa com dourado. Com bastante brilho, flores e balões, a menina comemorou mais um ano de vida ao lado da família e de amigos.

"E minha boneca fez 22, nem da p acreditar… Te amo e desejo que o mundo seja sempre gentil com você… Que Deus te abençoe, te proteja e te guie! E eu… Estarei sempre aqui para você! NÓS sempre", disse a musa fitness ao surgir com a aniversariante, o marido, o empresário Mico Freitas, e o filho mais novo segurando o primeiro pedaço do bolo.

Veja as fotos do aniversário da filha de Kelly Key:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key desabafa sobre retomar remédio para doença

A cantora Kelly Key falou mais uma vez sobre a doença de pele que ocasionalmente se manifesta em seu corpo: a psoríase. Nas últimas semanas, a famosa se gravou na academia e falou sobre uma crise que está tendo.

Fazendo um aeróbico, a loira fez vídeos contando que precisou retomar o tratamento com remédio devido à volta das marcas vermelhas pelo corpo, que se agravam quando sua durante o treino.

"Voltei a tomar MDX, para quem não sabe, é imunossupressor por conta da psoríase, para quem passa pelo mesmo que eu, sabe que a gente tem essas oscilações", comentou.

A cantora contou que havia parado por se sentir bem. "Tem momento que a gente tá bem e quando a gente tá bem achamos que estamos livres da medicação, mas o negócio volta, a gente não tem o controle sobre isso", falou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!