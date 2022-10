Kelly Key desabafa sobre retomar remédio para doença: ''O negócio volta''

Cantora Kelly Key mostrou doença de pele e contou que precisou retomar tratamento após crise

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 09h45

A cantora Kelly Key (39) falou mais uma vez sobre a doença de pele que de vez em quando se manifesta em seu corpo: a psoríase. Nesta quinta-feira, 20, a famosa se gravou na academia e falou sobre uma crise que está tendo.

Fazendo um aeróbico, a loira fez vídeos contando que precisou retomar o tratamento com remédio devido à volta das marcas vermelhas pelo corpo, que se agravam quando sua durante o treino.

"Voltei a tomar MDX, para quem não sabe, é imunossupressor por conta da psoríase, para quem passa pelo mesmo que eu, sabe que a gente tem essas oscilações", comentou.

A cantora contou que havia parado por se sentir bem. "Tem momento que a gente tá bem e quando a gente tá bem achamos que estamos livres da medicação, mas o negócio volta, a gente não tem o controle sobre isso", falou.

Em seguida, Kelly Key disse estar no limite do incômodo e mostrou as manchas: "Ontem na academia tava só jesus, quando treino assim, suor, ai fica gritando".

Veja a psoríase de Kelly Key:

Kelly Key faz exame para descobrir doença e tem resultado inesperado

A cantora Kelly Key contou recentemente detalhes de um exame que precisou fazer para saber se sofre de uma grave doença que pessoas de sua família já inclusive morreram por conta dela.

Em uma série de stories, a famosa comentou que precisou realizar uma colonoscopia, exame no intestino, para descobrir se tem câncer na região já que sua tia faleceu por conta do mal e seu avô também sofreu com a doença.

"Então eu retirei a vesícula no ano passado em maio, meu médico falou por conta de seu histórico familiar, você ter tirado a vesícula, mas principalmente por todas as intolerâncias que você tem", explicou o motivo de fazer o check-up e comemorou o resultado.

