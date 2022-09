Kelly Key faz exame para descobrir doença e tem resultado inesperado: ''Me derrubou''

Cantora Kelly Key contou preparo para colonoscopia e surpreendeu ao revelar detalhes surpreendentes do processo

Redação Publicado em 13/09/2022, às 09h52

A cantora Kelly Key (39) contou nesta terça-feira, 13, em sua rede social detalhes de um exame que precisou fazer para saber se sofre de uma grave doença que pessoas de sua família já inclusive morreram por conta dela.

Em uma série de stories, a famosa comentou que precisou fazer uma colonoscopia, exame no intestino, para descobrir se tem câncer na região já que sua tia faleceu por conta do mal e seu avô também sofreu com a doença.

"Tive que fazer uma colonoscopia, porque eu tenho um histórico familiar um pouco desagradável, minha tia por parte de pai teve câncer no intestino, meu avô por parte de mãe teve e minha tia principalmente foi muito jovem", contou.

E explicou que o médico recomendou o exame para ela antes do tempo por já ter retirado a vesícula no último ano. "Então eu retirei a vesícula no ano passado em maio, meu médico falou por conta de seu histórico familiar, você ter tirado a vesícula, mas principalmente por todas as intolerâncias que você tem", explicou o motivo de fazer o check-up.

Kelly Key se espanta com exame de colonoscopia

Após dar detalhes do motivo de ter feito o exame, Kelly Key surpreendeu ao revelar o preparo para o momento. A artista acabou até divertindo ao contar que teve muita dor de barriga, precisando até dormir com um tapete higiênico de seu cachorro na cama.

"Não tenho medo de descobrir nada, só quero descobrir uma coisa a tempo de correr atrás, não gosto de ser pega de surpresa, tenho medo de não ter saída", falou que não teve receio do exame, mas que sofreu com o preparo.

"A preparação pra esse exame foi o que me derrubou, a gente toma uma medicação na véspera, é uma dieta sem fibras pra facilitar a limpeza do intestino, na véspera só pode tomar líquidos, depois você vira uma garrafa de champanhe explodindo por baixo, dormi com um tapetinho", disse ela sobre ter tido bastante dor de barriga.

"O resultado foi que todo mundo gostaria de ter, minha vida saudável tá indo super bem tudo perfeito tudo deu certo", declarou.

Ainda recentemente, Kelly Key surpreendeu ao revelar locais inusitados onde já fez suas fezes. Chocando a todos, ela contou que já usou até uma caixa de pizza para evacuar.

