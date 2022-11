Com um barco, Kelly Key faz mudança de casa na Angola: 'Uma loucura'

Kelly Key mostrou os detalhes da mudança em suas redes sociais

Kelly Key (39) estava sumida das redes sociais e nesta quinta-feira, 10, ela revelou o motivo. A cantora e influenciadora digital fitness contou que preparou uma mudança de uma casa para outra em Angola, país africano onde vive atualmente com sua família.

Em vídeos compartilhados nos stories de seu perfil no Instagram, Kelly Key disse que estava indo para Mussulo, uma região que, segundo ela, é parecida com a cidade de Angra dos Reis, localizada no estado do Rio de Janeiro. "Ontem foi uma loucura", começou.

A artista estava dentro do carro parada em um posto de gasolina enquanto gravava o vídeo. "A gente leva coisas, tira coisas... Tem que levar as coisas para limpar. Agora a gente está pegando óleo para colocar no barco.... Então essas coisas, eu gostaria de compartilhar com mais frequência. Mas eu não nasci com essa habilidade. Então, às vezes eu filmo e deixo guardado para postar depois. Ontem eu filmei o barco, entrando com as coisas no barco, mas não postei ainda. Vou 'botar' agora como foi ontem a travessia com edredom.... Vocês precisam ver", contou Kelly.

"Aqui a gente tem o equivalente a Angra. Quem é do Rio vai saber. Um lugar assim, de praia, bom... É o Mussulo. Ontem entregaram uma casa que a gente comprou no Mussulo para a gente ir com mais frequência. Antes a gente ficava em um resort e agora a gente tem a própria casa para curtir nossos momentos em família", explicou a cantora.

