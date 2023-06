Kelly Key revela lado positivo de morar na Angola: 'Não adianta'

Após deixar o Brasil, Kelly Key revela o que lhe atraiu na Angola para morar com a família

A cantora Kelly Key falou sobre o lado bom de morar na Angola, país onde conheceu o esposo, o empresário Mico Freitas. Após se casar com o amado, ela acabou se mudando para o lugar, que é a terra natal dele. Nesta quarta-feira, 07, a loira comentou sobre os pontos positivos do local, onde vive grande parte do ano após deixar o Brasil.

Com fotos cheias de beleza aproveitando a natureza e alguns pontos do país, localizado na costa ocidental do continente africano, Kelly Key expôs o que mais lhe atrai na cultura. Ela deixou claro que apenas quem já foi saberá do que está falando.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

"Que a energia contagiante deste país perdure, nos inspirando todos os dias a valorizar o que é autêntico e a buscar a felicidade nas pequenas coisas. Angola, meu novo lar, meu coração bate ao ritmo do teu encanto", disse a musa fitness.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco na Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.

