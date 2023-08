Eliana mostra decoração de festa luxuosa do filho: ''Noite incrível''

Em vídeo, apresentadora Eliana mostra detalhes impecáveis do festão de 12 anos de seu primogênito, Arthur

Após alguns dias da grande festa de 12 anos de seu filho mais velho, Arthur, a apresentadora Eliana compartilhou um vídeo exibindo detalhes da decoração luxuosa do evento. Nesta quinta-feira, 17, ela fez a publicação em sua rede social e impressionou ao revelar como foi a celebração.

Para os 12 anos de seu primogênito, fruto do relacionamento vivido com João Marcello Bôscoli, a loira chamou a profissional de decoração dos famosos, Andrea Guimarães, e não economizou nos efeitos especiais.

Com várias luzes e muitos elementos remetendo ao basquete, tema escolhido pelo aniversariante, a celebração ficou impactante. "Que noite incrível!", disse Eliana ao exibir o espaço escolhido para o momento especial com sua família.

Para a festa, a famosa apostou em um look com uma pegada mais esportiva, mas não abriu mão do glamour e elegeu uma jaqueta dourada cheia de brilhos. Arthur entrou no clima da festa e foi com um uniforme de basquete. Ele encantou ao posar ao lado da irmã caçula, Manuela, que apareceu com um vestido florido. Veja aqui.

Eliana e a filha surgiram com looks iguais

A apresentadora Eliana vai receber no programa que será exibido neste domingo (13) a fofíssima Manu Michaelichen, sua filha caçula. A pequena vai fazer uma raríssima aparição para prestar uma homenagem ao pai.

No palco, a pequena surgiu com um look idêntico ao da mãe. Grandona, ela encantou pela beleza e pela semelhança com a apresentadora do SBT. A declaração será exibida como parte do especial do Dia dos Pais da atração que ainda contará com outras novidades. "Já que hoje é Dia dos Pais e o fofurômetro aqui está explodindo, Manu, vem dar um recadinho para o papai", diz a apresentadora toda orgulhosa.

"Então, fala: 'papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço'", acrescenta a apresentadora. "Papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço", diz a pequena mostrando que leva jeito para o palco.

Manu está pertinho de completar seis aninhos, data que será celebrada agora em setembro. A pequena veio ao mundo após uma gravidez de risco e foi muito festejada tanto por Eliana como pelos milhões de fãs que a seguem em todo o Brasil.

Foto:Rogério Pallatta/SBT