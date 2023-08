Ela cresceu! Aos 5 anos, filha de Eliana surge enorme em rara aparição na TV

Filha de Eliana surge enorme para prestar homenagem ao pai; pequena usou look idêntico ao da mamãe famosa

A apresentadora Eliana vai receber no programa que será exibido neste domingo (13) a fofíssima Manu Michaelichen, sua filha caçula. A pequena vai fazer uma raríssima aparição para prestar uma homenagem ao pai.

No palco, a pequena surgiu com um look idêntico ao da mãe. Grandona, ela encantou pela beleza e pela semelhança com a apresentadora do SBT. A declaração será exibida como parte do especial do Dia dos Pais da atração que ainda contará com outras novidades. "Já que hoje é Dia dos Pais e o fofurômetro aqui está explodindo, Manu, vem dar um recadinho para o papai", diz a apresentadora toda orgulhosa.

"Então, fala: 'papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço'", acrescenta a apresentadora. "Papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço", diz a pequena mostrando que leva jeito para o palco.

Manu está pertinho de completar seis aninhos, data que será celebrada agora em setembro. A pequena veio ao mundo após uma gravidez de risco e foi muito festejada tanto por Eliana como pelos milhões de fãs que a seguem em todo o Brasil.

Veja:

Eliana brilhou no 'Criança Esperança'

A apresentadora Elianausou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 10, para recordar um momento muito especial que viveu recentemente. Aproveitando o dia de TBT, a artista do SBT postou um vídeo exibindo os bastidores de sua preparação para participar do Criança Esperança ao lado de Angélica e Xuxa Meneghel.

"Já com saudades de viver aquela adrenalina, emoção e realização. Fui recebida com tanto amor, que só me resta gratidão. Se foi especial pra vocês, podem ter certeza que pra mim foi inesquecível! Angélica e Xuxa, que energia boa manas", disse ela no começo da legenda. "Todos sabem o quanto amo meu ofício e trato tudo com muito respeito e profissionalismo. Só eu sei de onde eu vim e onde cheguei. Este convite para o Criança Esperança reforça a minha missão como mulher, mãe, comunicadora e profissional."