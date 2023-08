Eliana aposta em look brilhante para a festa de aniversário do filho

Eliana usa look personalizado com a nova idade do filho mais velho, Arthur, festa de aniversário

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do look para marcar presença na festa de aniversário do filho mais velho, Arthur, fruto do relacionamento com João Marcello Bôscoli. A celebração aconteceu em uma casa de festas em São Paulo na noite desta quarta-feira, 16.

A estrela chegou ao evento após a família e exibiu o seu look elegante. Ela surgiu com calça preta, blusa preta e jaqueta brilhante, que também foi personalizada com o número 12 – que é a idade do filho dela, 12 anos.

Arthur chegou mais cedo ao local e posou ao lado da irmã caçula, Manuela. A festa também contou com a presença do pai dele, João Marcello Bôscoli, e do padrasto, o diretor Adriano Ricco.

Vale lembrar que o menino fez aniversário no dia 10 de agosto e ganhou uma declaração de amor da mãe coruja nas redes sociais. "Sabe quando a gente ama tanto que o coração até aperta? Você sabe o quanto te amo, falo isso todos os dias, mas este registro é para você ter certeza que sua mãe está aqui para o que precisar. Desejo que seus 12 anos lhe tragam mais alegria, mais coragem e amigos pra valer. Você merece, meu parceiro de vida. Saúde meu filho. Parabéns!!", disse ela.

Eliana e a filha surgiram com looks iguais

A apresentadora Eliana vai receber no programa que será exibido neste domingo (13) a fofíssima Manu Michaelichen, sua filha caçula. A pequena vai fazer uma raríssima aparição para prestar uma homenagem ao pai.

No palco, a pequena surgiu com um look idêntico ao da mãe. Grandona, ela encantou pela beleza e pela semelhança com a apresentadora do SBT. A declaração será exibida como parte do especial do Dia dos Pais da atração que ainda contará com outras novidades. "Já que hoje é Dia dos Pais e o fofurômetro aqui está explodindo, Manu, vem dar um recadinho para o papai", diz a apresentadora toda orgulhosa.

"Então, fala: 'papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço'", acrescenta a apresentadora. "Papai, daqui a pouco estou indo aí te dar um abraço", diz a pequena mostrando que leva jeito para o palco.

Manu está pertinho de completar seis aninhos, data que será celebrada agora em setembro. A pequena veio ao mundo após uma gravidez de risco e foi muito festejada tanto por Eliana como pelos milhões de fãs que a seguem em todo o Brasil.

