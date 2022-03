Luana Piovani explica o motivo de não ter liberado fotos dos filhos para Pedro Scooby

Luana Piovani vai as redes sociais para esclarecer o motivo de não ter liberado fotos dos filhos para o Quarto do Líder de Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 21h20

Ontem, 03, Pedro Scooby (33) conquistou a nova liderança na casa do BBB 22! Sétimo líder do programa, o surfista venceu a prova em tempo recorde. Ele inaugurou o quarto na madrugada desta sexta-feira, 04, acompanhado de seus convidados do VIP.

Assim que entrou no cômodo, o brother percebeu que não têm fotos dos seus filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani (45)."Pô, de novo não tem foto das crianças", comentou ele, visivelmente chateado sem poder ver imagens dos herdeiros. Na sala da casa mais vigiada do Brasil, os outros participantes que acompanharam a entrada de Scooby no quarto pelo telão também notaram a falta das fotos.

Através do Instagram, apesar de publicar fotos dos filhos, Luana se pronunciou e explicou o motivo dela não liberar as fotos das crianças para a ocasião: ''Sabe por que não é a mesma coisa de eu postar as fotos dos meus filhos no Insta? Porque a Rede Globo ganha com os anúncios milhões, muito dinheiro com todos esses programas que vocês aí dão audiência".

"E eu não vou assinar uma autorização pra essa e pra todas as outras vidas, tanto de vídeo quanto de foto - porque era assim que eles queriam -, pra encherem o r*bo de dinheiro. Essa é a minha conta, minha, privada e particular, que tem quatro milhões e meio de seguidores. Essa é a pequena diferença", completou.

A primeira vez que isso aconteceu

Não é a primeira vez que o surfista dá falta da presença dos filhos. Quando ganhou a prova do anjo, no mês passado, ele comentou que as crianças deveriam estar com Luana. Na ocasião, a atriz se explicou após a cobrança dos seguidores: "Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem mesmo se o Pedro sair".