BBB 22: No quarto do líder, Pedro Scooby reclama da falta de fotos dos filhos e sistes especulam: ''Será que foi a Luana?''

Surfista Pedro Scooby ficou triste ao ver que não tinha fotos dos filhos no quarto do líder e sisters sobre exposição

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 07h28

O surfista Pedro Scooby (33) conquistou a nova liderança na casa do BBB 22!

Sétimo líder do programa, o atleta venceu a prova na noite de quinta-feira, 03, em tempo recorde. Ele inaugurou o quarto na madrugada desta sexta-feira, 04, acompanhado de seus convidados do VIP.

Assim que entrou no cômodo, o brother percebeu que não têm fotos dos seus filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani (45).

"Pô, de novo não tem foto das crianças", comentou ele, visivelmente chateado sem poder ver imagens dos herdeiros.

Na sala da casa mais vigiada do Brasil, os outros participantes que acompanharam a entrada de Scooby no quarto pelo telão também notaram a falta das fotos.

"Olha, não teve foto dos filhos dele", disse Laís (30). "A Luana [Piovani] não permitiu?", questionou Eslovênia (25). "É, às vezes, decide não expor", falou Jessilane (26). "É, decidiu não expor o rostinho, né?", concordou a miss pernambucana.

No quarto do líder, Paulo André (23) comentou: "Alguém travou lá". "A face das crianças?", perguntou o carioca.

"Está bom, está bom. Está certo. São meus filhos para o resto da vida, mano. Não tem essa. E, às vezes, é bom proteger também. Eu acho que já tive essa conversa com a Luana sobre isso", declarou ele, na sequência.

Pedro Scooby ficou chateado por não ser a primeira vez que fica sem ver imagens dos filhos durante o confinamento. Quando venceu prova do anjo com Paulo André, ele também não recebeu recado das crianças.

Confira a dinâmica da semana no BBB 22

O Big Fone tocará ao vivo no próximo sábado, 05. Quem atender, estará no paredão, mas também poderá indicar alguém para ir junto. Na formação do paredão, não haverá contragolpes. Os emparedados pelo Big Fone e o mais votado pela casa disputam a prova Bate-Volta.