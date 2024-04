Lucas Henrique revela se pretende voltar a dar aulas após o BBB 24

Após declarar que enfrenta dificuldades financeiras e falta de oportunidades, Lucas Henrique respondeu se pretende voltar à carreira de professor

Na última quarta-feira, 24, Lucas Henrique expôs quais são seus planos profissionais com o fim do Big Brother Brasil 24. Professor de Educação Física antes do confinamento, ele revelou que não pretende voltar às salas de aula em entrevista à Quem.

O ex-brother confessou que acredita que os brothers do grupo Pipoca tem maior desvantagem após deixar o programa. “Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos”.

Buda ainda afirmou que, no momento, existem seis pessoas auxiliando sua carreira como influenciador, mas ele ainda não paga pelos serviços. “Estou devendo todas elas. [...] Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno”, disse ele.

Na sequência do bate-papo, Lucas confessou que não pretende voltar a trabalhar como professor. “Essa carreira de produtor de conteúdo é muito mais para somar a visibilidade que tenho, para expandir a minha voz. Na sala de aula falo para 40 alunos, na internet posso atingir cerca de 1 milhão”, refletiu.

Lucas Henrique revela falta de trabalho e dívidas após BBB

Parece que o pós-BBB não está sendo muito positivo para todos os participantes e como nos últimos anos em que os brothers já saiam cheios de trabalho. Após Juninho mostrar que voltou a trabalhar como motoboy, Lucas Henrique revelou que está até com dívidas.

Enquanto sua ex-esposa, Camila Moura, está fazendo diversas publicidades para mais de seus três milhões de seguidores, Buda comentou em entrevista à Quemque não está com muitas propostas de trabalho.

"Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível", falou.

Diante da situação, o ex-BBB revelou que está com algumas dívidas e pagamentos pendentes com as pessoas que cuidam de sua carreira. "Estou devendo todas elas. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno", disse.

É bom lembrar que enquanto Buda estava no reality show, a ex-mulher dele estourou na rede social e bateu milhões de seguidores em pouco tempo. Até então desempregada, a professora de História começou a fazer diversas publicidades e falou sobre quanto está ganhando na internet.