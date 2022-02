BBB 22: Pedro Scooby comenta ausência dos filhos em vídeo

Durante almoço do anjo, Pedro Scooby comentou sobre os herdeiros não terem aparecido no vídeo da família

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 16h43

O surfista Pedro Scooby (33) teve almoço do anjo e viu que os filhos não estavam no vídeo.

Após ficar na expectativa de ver os herdeiros no presente do anjo neste domingo, 13, o atleta acabou percebendo a ausência dos pequenos.

Em conversa com o também anjo, Paulo André (23), Douglas Silva (33) e Brunna Gonçalves (30), Pedro Scooby comentou o que poderia ter acontecido.

"Uma coisa também, que pode ter acontecido, que é uma coisa que ela sabe que eu apoio, a Luana pode ter falado assim: 'Não vou botar as imagens das crianças expostas', tá ligado?! Na TV, para milhões de pessoas", explicou sobre o que ele e Luana Piovani (45) pensam sobre expor as crianças.

"Faz sentido", respondeu Brunna Gonçalves. O surfista se mostrou compreensivo com a ex-mulher. "E eu apoio, tranquilo", declarou.

Filhos de Pedro Scooby não aparecem em vídeo após Luana Piovani não deixar

Em sua rede social, Luana Piovani se pronunciou sobre a escolha de não deixar os herdeiros participarem do vídeo para o pai.

"Como eu sei que vocês estão muito preocupados com a minha vida, a do Pedro e até dos meus filhos, eu queria dizer que ninguém morre de saudade, não, tá?! Passei três meses no 'lockdown' longe dos meus filhos, porque as crianças estavam travadas aqui, e sobrevivi. Deu certo. Tem três semanas que ele está lá, não vai morrer, não. Estou protegendo o meu maior tesouro", disse ela.

Em outra conversa no reality, Pedro Scooby falou sobre a importância de Luana Piovani em sua vida.