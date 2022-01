Ludmilla fala de Brunna Gonçalves no BBB22 e detona postura de Rodrigo

Cantora Ludmilla comentou participação de Brunna Gonçalves no BBB22 e reprovou postura de brother da edição

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 13h20

A cantora Lumilla (26) participou do Encontro desta sexta-feira, 28, e comentou sobre o BBB22.

Afinal, a esposa da funkeira, Brunna Gonçalves (30), está confinada no reality e ela falou como está se sentindo ao ficar longe da amada.

"Eu falo dela o tempo inteiro aqui fora também, gente! A gente é muito grudada", contou Ludmilla sobre a relação delas para Fátima Bernardes (59).

"Está sendo muito difícil ficar sem ela, mas eu estou muito feliz que ela está lá dentro realizando o sonho. Estou torcendo muito pra ela", declarou a cantora.

Ludmilla critica postura de Rodrigo no BBB22

Durante o bate-papo no Encontro, Ludmilla também falou sobre outros brothers. Na ocasião, ela se mostrou incomodada com a postura de Rodrigo Mussi (36) em relação à Brunna Gonçalves.

"Me incomodou o fato do Rodrigo ficar perguntando, e eu já vi mais de seis vídeos, se ela é casada. Eu tenho certeza que se ela fosse casada com um homem, ele não ficaria indagando ela todo tempo. É impossível. Eu não tô gostando dessa atitude dele. Ele já sabe, ela já falou milhões de vezes. Toda hora [...] machos bobão", disparou a funkeira.