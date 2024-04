Acusado de separar Davi e Mani, Fritz Paixão nega envolvimento: 'Queriam um culpado'

Em entrevista à CARAS Brasil, empresário conta seu primeiro contato com Mani Rego e nega ligação com relacionamento de Davi

Desde o fim da 24ª edição do BBB, os nomes de Davi (21) e Mani Rego (41) tem estado em alta devido ao fim do relacionamento. Na última semana, a situação ganhou um novo personagem, Fritz Paixão (39), acusado de interferir para no fim do casamento dos dois. Porém, o empresário nega que tenha qualquer envolvimento com o motorista de aplicativo ou a comerciante.

"Queriam achar um culpado e quem foi o escolhido? Eu", diz o empresário, em entrevista à CARAS Brasil. Paixão foi acusado pelo jornalista Alessandro Lo Bianco como responsável pelo término de Davi e Mani, após supostamente se tornar o empresário da comerciante e oferecer ao campeão do reality a criação de uma marca usando o nome do então casal.

"Não tenho contrato para empresariar ninguém, nunca nem vi Davi pessoalmente, só o conheço pelo BBB. [Mani] tem o empresário dela [João Silva], e a procuradora do Davi é a irmã [Raquel Brito]. Então, nem faz sentido", acrescenta o empresário.

Paixão explica que o interesse em fechar algum tipo de contrato com Davi surgiu ainda no início do programa, antes mesmo do baiano se tornar o favorito a vencer o prêmio milionário. Ele conta que sentiu uma identificação com o motorista de aplicativo após uma fala de Rodriguinho (45), que teria afirmado que o jovem não faria publicidade ao deixar o programa pelo seu sotaque.

Natural de Salvador, na Bahia, o empresário já trabalhou como apresentador em canais como Multishow e SBT, e, há alguns anos, foi para o Rio de Janeiro para tentar seguir a carreira como ator. Porém, ao chegar na capital carioca, conta que sofreu preconceito devido ao seu sotaque, e não encontrou oportunidades no ramo.

"Quando ouvi Rodriguinho falando de Davi, eu me vi lá atrás e pensei: 'ele pode não fazer propaganda para ninguém, mas eu vou contratar ele'", recorda ele, que pouco tempo depois encontrou o perfil de Mani. "Depois fui ver que a mulher dele tinha um coração muito bom. Comecei a acompanhá-la e gostei da história dela."

Paixão conta que entrou em contato com a equipe de Mani e conversou com João Silva, seu empresário. Os dois fecharam um contrato publicitário, em que a vendedora faria três ações comerciais para ele: uma no Dia Internacional da Mulher; outra na final do BBB; e a última no Dia do Trabalho, porém, foi reagendada para o Dia das Mães após as polêmicas recentes.

O empresário ainda explica que acompanhou a ex-esposa de Davi na final do programa, no Rio de Janeiro, apenas para apoiar sua família. Ele ainda nega que a camiseta com o escrito "Davi & Mani" seja relacionada à criação de uma marca ou qualquer ação publicitária. Agora, Paixão diz entender a escolha da comerciante de ficar reclusa.

"Ela não quer falar, está reclusa na casa dela e ela tem esse direito. Cabe a eles dois falarem, não a mim. Ela sabe o que ele falou e fez a tal ponto que ela quis acabar o namoro", acrescenta o empresário. Procuradas, as equipes de Davi e Mani não retornaram até a conclusão deste texto, assim como Alessandro Lo Bianco.

O campeão do BBB 24 anunciou o término de seu relacionamento durante a gravação do programa Altas Horas na última terça-feira, 23. O programa, comandado por Serginho Groisman (73) vai ao ar neste sábado, 27. Os rumores de crise na relação começaram após o baiano deixar a casa do programa e não encontrar com sua então esposa.

No dia seguinte, durante o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga (75) no Mais Você, o vencedor do reality afirmou que ele estaria apenas conhecendo Mani. Apesar disso, os dois moravam juntos há cerca de um ano e sete meses.

