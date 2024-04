Mani deve voltar para Davi? Vote na enquete e opine sobre o ex-casal

Término de Davi e Mani Reggo deixou web dividida e impressionada com os rumos do ex-casal após o fim do BBB 24

O fim do relacionamento entre Davi e Mani Reggo pegou muitos fãs de surpresa, já que durante o BBB24 os dois se mostraram muito apaixonados e dispostos a viver por anos juntos. Com o desenrolar da história, muitas pessoas ficaram divididas quanto ao rumo do ex-casal e o mortorista garantiu que o retono deles depende da vendedora de lanches. Enquanto não sabemos mais detalhes, vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião.

Mani deve voltar para Davi? Sim, eles irão se resolver.

Não! Mani está decidida.

O QUE ACONTECEU?

A confusão envolvendo Davi e Mani se iniciou poucas horas depois do motorista de aplicativo sair da casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à Ana Maria Braga, no Mais Você, ele contou que as pessoas entenderam errado seu status de relacionamento e, na verdade, ele estava namorando com a vendedora de lanches.

Um pouco sem graça e questionado sobre o casamento com Mani, o ex-BBB afirmou que era preciso calma e que os dois ainda estavam no período em que "estavam se conhecendo". De maneira imediata, Ana Maria alfinetou o campeão e apontou que 1 ano e meio de relação não era pouco.

"Estamos juntos há um ano e seis meses. Estamos namorando, nos conhecendo, porque tudo tem o tempo determinado. É como a Bíblia diz: 'Tempo determinado para todas as coisas'. Eclesiáticos, capítulo três. Então, há tempo do namoro, de se conhecer. Estamos na fase dos beijinhos, tomar sorvete na praia, olhando o mar...", disse.

Desde então, Davi passou a ser alvo de críticas e debates sobre estar passando a esposa para trás, na tentativa de não dividir o prêmio do BBB 24. Outras pessoas acreditam que o fato de Mani ter se popularizado nas redes sociais pode ter provocado ciúmes na família do ex-brother, gerando uma briga interna.

Neste último sábado, 20, Mani veio a público e revelou que ficou chateada com o modo que foi tratada após a saída de Davi do BBB 24. Ela disse que se sentiu um produto e que não gostou do comentário do motorista sobre o relacionamento dos dois. Em seguida, ela deixou de segui-lo e retirou da bio do Instagram o "esposa de Davi".

"O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", escreveu Mani.