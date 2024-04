Ex-BBB Davi cai no choro em conversa com fãs: ‘Eu choro, não aguento’

Campeão do BBB 24, Davi Brito vive momento comovente com os fãs nas redes sociais e faz desabafo sobre o reality show

O ex-BBB Davi Brito participou de um bate-papo com os fãs na rede social X, antigo Twitter, nesta semana e caiu no choro. Ele ficou emocionado ao receber tanto carinho e não segurou a emoção, comovendo a todos.

Na conversa, ele relembrou o que sofreu durante o jogo. "Eu sou muito mole. Só tenho que agradecer a cada um de vocês, de coração, por tudo o que vocês fizeram. Só Deus sabe o que eu passei dentro daquela casa. E vocês sabem também. Racismo, humilhação, rejeição…. Todos os processos que eu passei ali dentro não foram fáceis. Tem coisa que vai ficar marcada para o resto da minha vida e só vocês me dão esse apoio. Deus abençoe vocês", afirmou ele.

Então, o rapaz ainda chorou ao agradecer pelo carinho que está recebendo de todo mundo que votou nele para ser o vencedor. "De cada um de vocês tem me ajudado a fazer todo esse movimento aí, de quando eu estava dentro da casa, né? Às vezes, mesmo sabendo, poxa, sem intenção de receber nada de troca, né? Mas fazendo por amar, por gostar e o mais importante para mim é saber que fora de toda essa agonia, existem pessoas como vocês, que me amam, que gostam de mim, que me apoiam, que me abraça, que está comigo porque der e vier, que não solta a minha mão por nada e fico até emocionado em falar, sabe? Fico até emocionado... de saber que eu tenho toda essa torcida maravilhosa", afirmou.

🚨E esse áudio do Davi chorando em uma sala de conversa com fãs 👀 pic.twitter.com/0nZfgxvvNa — Dieguinho (@diegoschueng) April 25, 2024

Davi chorando no space e todo mundo chorando junto 😭😭😭😭 pic.twitter.com/ox06CJGMye — acervo. (@acervodalane) April 25, 2024

Davi fala de sonhos

Nesta quinta-feira, 25, DaviBrito voltou às suas redes sociais para falar sobre as reviravoltas em sua vida desde que se consagrou como o campeão do Big Brother Brasil 24. Apesar de enfrentar controvérsias e o término de seu relacionamento com Mani Reggo, o ex-motorista de aplicativo, agora milionário, celebrou a realização de seus sonhos.

Através de sua conta oficial no Instagram, Davi compartilhou um registro nos bastidores de uma gravação na Globo. Vestindo um terno azul e com um sorrisão de orelha a orelha em seu camarim, ele compartilhou uma reflexão na legenda como um conselhos aos seguidores: “Você é do tamanho dos seus sonhos!”, o campeão iniciou.

“Lute, persista, insista, corra atrás, passe algumas noites sem dormir direito, mas nunca desista de seus sonhos, acredite que é capaz, se olhe no espelho e diga pra você: você tem potencial! Ninguém além de você mesmo pode torná-lo real”, o baiano relembrou as dificuldades que enfrentou em seu passado, mas também comemorou as conquistas.