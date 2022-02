BBB 22: Festa do líder tem discussão entre Jessilane e Douglas Silva

Na festa do líder de Jade Picon, Jessilane e Douglas Silva protagonizaram discussão

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 07h25

A festa do líder do BBB 22 desta quarta-feira, 09, rendeu uma discussão para Jessilane Alves (26) e Douglas Silva(33).

Os brothers acabaram se desentendendo depois que a professora dizer que recebeu alguns conselhos de jogo de Tiago Abravanel(34).

"Eu quero construir uma relações e tudo o mais...", comentou Jessilane. "Depois daqui", completou o ator que acabou de voltar do paredão.

"Não, aqui dentro também", discordou a professora. "Não, não tem como. Com você não tem como", comentou ele.

"Então tá bom. Você está dizendo isso para mim hoje, que a gente não pode ter uma relação dentro do jogo?", perguntou a sister. "É, não tem como", afirmou o artista.

"Quando você diz que, se eu quisesse conversar com você sobre o jogo de Tiago...", tentou a professora. Douglas Silva disparou: "Sobre jogo, não sobre voto."

Beijo triplo na festa do líder

Além do clima ter esquentado no quesito "treta" na festa do líder, ele também esquentou quando o assunto foi "pegação".

Durante o evento na casa mais vigiada do Brasil, Eliezer (31) acabou dando um beijo em Natália Deodato (22) no quarto.

Após os brothers se pegaram lá dentro, eles foram para o gramado para falar com Maria(21) sobre o acontecimento e acabaram em um beijo triplo.