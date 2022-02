BBB 22: Pedro Scooby não poderá ver os filhos no vídeo do Anjo neste domingo

A ex-esposa do surfista, Luana Piovani não autorizou a aparição dos filhos no vídeo, segundo Boninho

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 10h38

Neste domingo, 13, os vencedores da Prova do Anjo têm direito a um almoço e um vídeo de suas famílias e amigos. Porém, Pedro Scooby (33) não poderá ver os filhos no clipe.

Na noite do último sábado, 12, o diretor do Big Brother, Boninho (60) fez uma publicação no seu Instagram parabenizando os vencedores do Anjo. Nos comentários uma seguidora comentou: "Sonhando em ver a Luana Piovani com os filhos no almoço do anjo"

O Big Boss respondeu ao comentário da fã, anunciando: "Ela não autorizou. Pedro Scooby não vai ver as crianças".

Scooby já revelou diversas vezes na casa que quer ver seus filhos. Antes da prova do Anjo, o brother afirmou que daria o seu melhor para vencer o desafio e conseguir ver os filhos.

Neste domingo pela manhã, Scooby voltou a falar da vontade de ver suas crianças. "Bom que agora eu vou dormir, fazer o Raio-X e dormir de novo para chegar mais rápido no Almoço do Anjo para ver meus filhos e a patroa", comentou o surfista.

No último sábado, 12, o participante do grupo Camarote revelou que caso não visse sua esposa Cíntia Dicker (35) no vídeo do Anjo, o atleta tomaria medidas drásticas no programa.

Confira aqui o post de Boninho!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Neste domingo os participantes da Casa de Vidro podem entrar no jogo! Será que eles entram? Vote na enquete!