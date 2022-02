Prova do Anjo: Confira a dupla que venceu a disputa no BBB 22

Em uma disputa de agilidade, a prova do anjo concedeu imunidade, prêmio em dinheiro e mais

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 14h10

A Prova do Anjo do BBB 22 aconteceu na tarde deste sábado, 12, e foi uma disputa em duplas!

Os vencedores, Pedro Scooby (33) e Paulo André (23), cada um além de ter o direito da imunidade ainda ganharam um prêmio em dinheiro de R$ 10 e mais 10 anos de assinatura de streaming da Globo.

A dinâmica da Prova do Anjo aconteceu no gramado da casa e foi de agilidade. Os brothers tinham que transportar água em um cilindro correndo até conseguir que uma bolinha saísse do recipiente.

A disputa foi feita em três rodadas. A primeira foi feita entre: Eslovênia e Lucas, Eliezer e Brunna Gonçalves, Maria e Vinicius, Douglas Silva e Natália.

A segunda rodada foi disputada entre as duplas: Laís e Bárbara, Jessilane e Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Tiago Abravanel, Paulo André e Pedro Scooby.

Prova do anjo acirrada!

Por fim, a terceira rodada aconteceu entre os ganhadores das últimas vezes: Douglas Silva e Natália Deodato, Eliezer e Brunna Gonçalves, Paulo André e Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Arthur Aguiar.

Pedro Scooby e Paulo André saíram ganhadores da prova que exigiu bastante esforço físico, fôlego e estratégia dos brothers. Douglas Silva e Natália Deodato quase venceram a dinâmica.

Você já decidiu se vai deixar os participantes da Casa de Vidro ficarem na casa?

Está nas mãos dos espectadores: Gustavo e Larissa vão continuar ou podem ir para casa? A decisão sai neste domingo, dia 12.