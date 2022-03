Pedro Scooby vence a Prova do Líder, em tempo recorde, e poderá indicar brother no paredão

Após prova da noite, Pedro Scooby conquistou a Prova do Líder e ainda poderá indicar brother direto no Paredão

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 23h30

Após ser o mais rápido da Prova do Líder, em tempo recorde do programa, Pedro Scooby (33) venceu a competição da noite desta quinta-feira, 03, e ganhou, pela primeira vez, o maior poder no reality, podendo indicar alguém direto ao paredão, no próximo domingo.

Como foi a Prova do Líder

O antigo líder, Paulo André (23), com o poder do não, iniciou vetando Linn da Quebrada (31) e Jessilane Alves (26) da dinâmica. Em seguida, os brothers sortearam seus números na urna, que significava a ordem de cada um no jogo. Tadeu Schmidt (47), logo após, pediu para todos irem até a área onde a prova foi disputada.

Os brothers, ao mesmo tempo, tinham que percorrer os três ambientes da prova, em busca de três cards, de diferentes cores, escondidos. Achados cada um, deveriam apertar o botão e finalizar a etapa. Mas, na parte de pressioná-lo, não poderiam mais trocar os cards.

Quem terminasse o circuito mais rápido se tornava o líder. O segundo, recebia imunidade para a próxima formação do paredão e, o terceiro, ganhava uma pulseira do VIP.

Logo após Pedro Scooby, vieram, respectivamente, Douglas Silva (33) e Eliezer (31), também sendo presenteados.

Após Prova do Líder, Pedro Scooby escolhe o VIP

Pedro Scooby, como líder, teve o direito de escolher quatro pessoas, além de Eliezer já garantido, para ficar com ele no VIP da casa. Então, escolheu: Paulo André (23), Jade Picon (20), Douglas Silva (33) e Arthur Aguiar (33).

Confira o que estão comentando na web

scooby novo líder

por essa ninguém esperava pic.twitter.com/tv9vtRujST — Liz  #BBB22 (@legalizandra) March 4, 2022

O Tadeu todo feliz que não precisou passar 73 minutos explicando uma prova pela primeira vez no programa #BBB22 — lucas freitas #BBB22 (@luquinha) March 4, 2022