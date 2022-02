BBB 22: Luana Piovani não autoriza que filhos apareçam no reality e alfineta Boninho: "Vocês sentiram a maldade dele? Eu senti"

Diretor do reality diz que Luana não autorizou imagem dos filhos para "almoço do anjo" de Pedro Scooby, atriz explica motivos nas redes sociais e alfineta Boninho

A polêmica começou no último sábado, 12, após Pedro Scooby (33) e Paulo André (23), vencerem a Prova do Anjo da semana. Depois da vitória, o surfista demostrou muito intusisasmo e ansiedade para ver seus filhos em vídeo especial enviado pela família como "Presente do Anjo".



Em resposta à uma internauta, Boninho (60), diretor do reality, deixou claro que a atriz e mãe dos filhos de Pedro Scooby, Luana Piovani (45), não autorizou que a imagem das crianças fosse exposta no reality de maior audiência no Brasil. Após resposta, a atriz recebeu diversas críticas.



Confira aqui a polêmica entre Boninho e Luana Piovani











O comentário então, não agradou a atriz, que decidiu explicar os motivos dela não ter cedido a autorização, mesmo com toda a empolgação de Pedro, pai das crianças.

Segundo vídeo publicado em seus stories, a autorização era "praticamente vitalícia, para umas cinco vidas" e que o direito de imagem das crianças ainda seria permitido "mesmo se o Pedro saísse do programa".

A atriz, continua o vídeo alfinetando a Tv Globo dizendo que nunca se submeteu à "grande empresa", e por isso, não iria submeter seus filhos também.

Ela finaliza o vídeo afirmando estar protegendo seu "maior tesouro" e "cumprindo meu melhor papel, o papel de mãe".



Confira resposta de Luana Piovani à Tv Globo na íntegra:







Após informar que não autorizou a imagem dos filhos para o vídeo do anjo pq era praticamente vitalícia, Luana Piovani deixou um recadinho fofo para os desocupados:



"A vida de vcs deve tá toda organizada, né? Não tem um boleto pra pagar, não tem nada pra fazer..." HAHAHAHAHA



Após explicar os motivos da não autorização, a ex-esposa de Pedro Scooby deu outra declaração, afirmando ter sentido "maldade" na decisão do diretor do reality em ter exposto essa história.



"Homem quando acha que vai dar de esperto é um negócio realmente único. Vocês sentiram a maldade naquela resposta que o Boninho deu não sei para quem falando que eu não tinha liberado a imagem das crianças? Eu senti. Deve estar achando que eu iria me ferrar porque o Brasil tem devoção por esse programa, mas ele esquece que se tem uma coisa que une as mulheres é um negócio chamado maternidade. Tirinho saiu pela culatra", alfinetou ela.



A mãe de Dom, Liz e Bem mostra um buquê de flores que ganhou na véspera do Valentine's Day, dia dos namorados no exterior, e manda mais um recado ao diretor do programa: "Chupa Boninho".



Confira publicação de Luana Piovani na íntegra:





e a Luana Piovani alfinetando o Boninho 🗣🗣 #BBB22





Até o momento, nem a Tv Globo nem o diretor do reality, Boninho, se pronunciaram sobre a polêmica.