BBB 24: Yasmin admite provocação e promete: 'Sou implicante'

Após permanência de Davi, Yasmin admite que não mudará de quarto por alegar implicância com brother; famosa já reclama dele no recinto há tempos

A modelo Yasmin Brunet disse que não deixará o Quarto Magia mesmo após a permanência de Davi no BBB 24. Nesta terça-feira, 05, a famosa falou ser implicante e que por isso não dormirá em outro cômodo, como já sugerido por vários brothers.

Após nos últimos dias tentar acordar o motorista de aplicativo acendendo e apagando a luz, além de bater a porta, a loira falou: "Vou dormir aqui em cima". Ao entrar no cômodo, ela disse: "Que saco".

Logo em seguida, começou a organizar seus pertences. "Não quero deixar minhas coisas aqui não, te juro. Será que eu levo lá para baixo as coisas?", questionou para Leidy. "Se eu fosse você me mudava logo, você quer ficar nessa implicância, você não vai ficar aqui em cima", sugeriu a trancista.

"Quero, eu sou implicante", admitiu a modelo. "Vai fechar isso aqui já já", opinou Leidy Elin. "Não vai não, pelo jeito, já era para ter fechado", falou Yasmin. Em seguida, Leidy comentou: "Se for pra ficar aqui, fica aqui pra implicar logo". "Você fica comigo? É que eu sozinha contra cinco... Se tivesse pelo menos você, entendeu?", pediu Yasmin.

As duas riem e Leidy disse: "Eu gosto do meu 'fadinha'". Minutos depois, Beatriz, Davi, Alane e Matteus entraram no quarto e Yasmin já terminara de arrumar suas roupas antes de sair junto com Leidy Elin.

Assim que elas saem, Davi perguntou: "Ela vai dormir aqui?". Alane falou que não sabia e rapidamente emendou em outro assunto: "É estranho, não é? A Leidy não falar com a gente". "Eu não estou nem aí mais não, Alane", comentou Beatriz. "Eu estou tentando fingir normalidade, mas é estranho", acrescentou Alane.

Após a permanência de Davi no BBB 24, Yasmin foi ao confessionário fazer um pedido e Boninho não deixou de brincar com a situação. O diretor do programa então debochou da situação em um vídeo em sua rede social.

Chorando, Yasmin implora por Paredão

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo. Leia mais aqui.

Surpreendendo a todos, o diretor do BBB 24Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla contra o motorista de aplicativo. O marido de Ana Furtado curtiu um comentário falando como elas estão.