BBB 24: Boninho faz deboche com Yasmin no confessionário: 'Plantão'

Ele não perdoa! Boninho faz deboche após Davi permanecer na casa e Yasmin ir ao confessionário fazer pedido para a produção

O diretor do BBB 24Boninho não perdoa e não deixou de brincar com o público do programa após os últimos acontecimentos envolvendo Yasmin na casa. Nesta terça-feira, 05, depois de Davi permanecer no jogo, o Big Boss tirou sarro com uma ida da loira ao confessionário.

Há dias brigando com o motorista de aplicativo mais diretamente, desde a saída de sua amiga Wanessa Camargo do programa, a herdeira de Luiza Brunet estava pedindo para ir ao paredão e reclamando de permanecer na casa se ele continuasse. Diante do contexto, Boninho resolveu brincar com uma ida dela ao confessionário.

Em um vídeo publicado em sua rede social, o diretor debochou ao falar sobre a modelo ter ido ao recinto fazer um pedido à produção. Os internautas já acharam que era algo mais grave da maneira como ele fez suspense, mas não passou de uma brincadeira.

"Plantão BBB. Yasmim entra no confessionário…", disse ele ao colocar vários emojis de planta se referindo à participante do grupo Camarote.

Vale lembrar que, após a briga dela de Leidy com Davi, Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla ao curtir um comentário crítico sobre a postura delas.

Sonia Abrão se indigna com Leidy e Yasmin após briga com Davi

A apresentadora Sonia Abrão ficou perplexa e deu sua opinião ao ver a briga entre Yasmin, Leidy e Davi nesta segunda-feira, 04, após o Sincerão. A jornalista se indignou com a postura das sisters em relação ao participante, que vem sendo atacado durante a temporada.

Aos berros, Leidy atacou o motorista de aplicativo e ousou ao chegar bem perto dele com a intenção de fazê-lo cometer uma infração para ser expulso. Sonia Abrão então ficou chocada com a atitude da moça e mostrou que não gostou nada disso. Leia mais aqui.

Após o fim do Sincerão, Leidy e Yasmin brigaram com Davi e brother se defendeu das acusações. Aos berros, as sisters se exaltaram.