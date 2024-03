BBB 24: Yasmin foi chamada de 'inútil' antes e teve reações diferentes

Antes de Davi falar, Yasmin foi chamada de 'inútil' por outros dois brothers durante dinâmica; a modelo teve reações completamente diferentes

Desde que foi chamada de "jogadora inútil" por Davi na última formação de paredão na casa do BBB 24, a modelo Yasmin Brunet piorou sua convivência com o motorista de aplicativo. A loira se revoltou ao ouvir a palavra do brother.

Mas, nem sempre a reação da Camarote foi assim quando foi chamada de "inútil" outras vezes no jogo. Porque sim, a herdeira de Luiza Brunet já tinha recebido o adjetivo durante um Sincerão do programa.

Ao ganhar a palavra dos eliminados Lucas Lugi e Vinicius Rodrigues, a famosa teve reações distintas, contudo, nada comparado com a que teve com Davi nos últimos dias. No caso do atleta paraolímpico, a influenciadora chegou a dizer que ele “mandou bem”. Já com o dançarino, ela se estressou: “Pedi várias vezes pra não voar nele, sempre defendo ele em tudo! Ele vai lá e faz isso?”.

Após o Sincerão desta segunda-feira, 04, Leidy e Yasmin discutiram com Davi. A briga repercutiu na web e a apresentadora Sonia Abrão ficou pasma com a postura das sisters. A jornalista ficou perplexa com os palavrões usados pela Camarote.

Surpreendendo a todos, o diretor do BBB 24Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla contra o motorista de aplicativo. O marido de Ana Furtado curtiu um comentário falando como elas estão.

Chorando, Yasmin implora por Paredão

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo. Leia mais aqui.