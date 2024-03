BBB 24: Jogo baixo? Yasmin tenta atrapalhar sono de Davi; veja

Após discussão aos berros com Davi, Yasmin tenta atrapalhar sono do brother durante a madrugada; modelo fez provocações para despertá-lo

A modelo Yasmin Brunet não esconde seu descontentamento com Davi e, após a discussão aos berros com o brother, a Camarote resolveu provocá-lo no Quarto Magia. Na madrugada desta terça-feira, 05, ela fez algumas coisas para acordá-lo.

Nitidamente com o intuito de atrapalhar o sono do participante, a herdeira de Luiza Brunet começou a fazer barulhos com a porta e acender a luz. Ignorando o descanso dele, a influenciadora deixou o ambiente claro e começou a bater a porta sem disfarçar.

Na web, os internautas ficaram perplexos coma a atitude da loira. "Yasmin é muito suja provocando o Davi esperando uma reação dele, nojenta", opinaram. "Yasmin, às 6 da manhã, para atrapalhar o sono de Davi, acendeu a luz e ficou abrindo e fechando a porta sem parar. Ela não é uma pessoa apenas inútil, é MIMADA, egoísta, temperamental, cruel e se comporta como uma adolescente birrenta de 13 anos de idade. E pensar que ontem a mesma estava agradecendo a Deus pela educação recebida do pai e da mãe. Inacreditável", escreveram outros.

Vale lembrar que não é apenas a web que está dando sua opinião, a apresentadora Sonia Abrão também se mostrou perplexa com os palavrões ditos pela famosa na discussão. E até o diretor Boninho deixou sua opinião sobre ela escapar ao curtir um comentário.

Yasmin chora e implora por Paredão

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo. Leia mais aqui.