BBB 24: Wanessa compara gritos de Bin Laden com atitude de Davi: 'Igual'

Após presenciar um grande bate-boca entre os brothers dentro do BBB 24, Wanessa Camargo reforçou não gostar de gritos durante brigas

Os brothers WanessaCamargo, Lucas Henrique e Yasmin Brunet se reuniram na área externa do BBB 24, da Globo, e bateram um papo a respeito dos últimos acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país. Momentos antes, os participantes da edição presenciaram diversas discussões, incluindo a de MC Bin Laden e Michel.

O bate-boca entre os jogadores começou logo após a dinâmica do Sincerão. Ao longo da madrugada desta terça-feira, 20, o clima esquentou no confinamento e os brothers acabaram brigando entre si por questões anteriores no jogo.

Em conversa com os colegas, Wanessa, então, repercutiu o 'fogo no parquinho'. "O povo ficou bravo por causa de justificativas, né?", disse a cantora, se referindo ao Sincerão. Na atividade, os participantes deveriam escolher uma carta da família de outro adversário para triturar.

Na sequência, ao mencionar a briga entre Bin Laden e Michel, a filha de Zezé Di Camargo recordou uma situação envolvendo Davi que a desagradou nas últimas semanas e comparou os dois episódios. "A gente é incoerente o tempo inteiro, também sou incoerente às vezes", disse ela.

E continuou: "Eu às vezes, por exemplo, estou vendo agora: a coisa que mais me chateou no Davi foram os gritos dele. Cara, o Bin está fazendo igual. O Bin, ele se descontrola também. Da mesma forma que eu fiquei assim com o Davi, eu estou assim com o Bin agora. Pô, você fala com o Bin e vai receber grito na cara?", lamentou Wanessa.

"É, mas é que cada pessoa libera de um jeito. Tem gente que chora, tem gente que quer ficar sozinho, tem gente que grita", opinou Yasmin Brunet. A artista, por sua vez, reforçou não gostar de gritos: "É, mas eu não gosto. Parece que vai para cima. Você estava lá na hora? Dava impressão que ele ia para cima do Michel", observou a artista.

Wanessa sobre o Bin Laden durante a briga com o Michel:



"Da mesma forma que fiquei com o Davi, eu tô com o Bin agora. [...] Não gosto. Dava impressão que ele ia pra cima do Michel. Não pode gente, a gente tem que saber respirar, se controlar."#BBB24#TeamWanessa 🌷 pic.twitter.com/tdyWjBLI5b — Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) February 20, 2024

O que aconteceu entre Bin Laden e Michel?

Clima tenso entre os brothers! Durante a madrugada desta terça-feira, 20, logo após a dinâmica do Sincerão, o clima esquentou entre os brothers do BBB 24, da Globo, gerando algumas discussões na casa mais vigiada do país.

Um dos grandes embates aconteceu entre Michel e MC Bin Laden, que precisou ser segurado por outros colegas de confinamento.

Tudo começou quando o professor de geografia se aproximou de uma conversa entre o cantor e Giovanna Pitel. Bin, no entanto, não gostou da atitude do adversário e disparou: "Pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente. Certo? Você inventou história aqui e eu vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso".

Momentos depois, o funkeiro chamou Rodriguinho, que estava na área externa, para participar da discussão e retornou para a cozinha acusando Michel: "Você fala o que te convém, você é falso", disparou ele. "Bin, com você não tem nem conversa, você não sabe conversar", lamentou o professor.

Em seguida, MC Bin Laden voltou a criticar o brother, o chamando mais uma vez de mentiroso. "Você é mentiroso, falso, você começou a aparecer agora por causa de um VIP e um Anjo. Então, calma, plantinha, dá uma segurada aí. Põe o pé no chão e chega na humildade", declarou o cantor. "Humildade que você não tem aqui. Você pode ser humilde lá fora, aqui não", rebateu Michel.