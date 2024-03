BBB 24: Matteus revela verdadeiro motivo de não viver romance com Isabelle

Em conversa com uma sister no BBB 24, Matteus abriu o jogo e revelou o motivo de não engatar um romance com Isabelle no reality

O brother Matteus abriu o coração e falou sobre a possibilidade de um envolvimento amoroso com Isabelle dentro do BBB 24, da Globo. Nos últimos dias, os participantes do reality show se aproximaram bastante, despertando atenção dos próprios colegas de confinamento, que acreditam em um interesse mútuo.

O gaúcho, no entanto, não pretende engatar um affair com a manauara, pelo menos não por enquanto. Isso porque no início do reality show, Matteus se envolveu com outra sister, Deniziane, já eliminada do jogo. Os dois, inclusive, chegaram a terminar o romance poucos dias antes da participante sair da casa.

Em conversa com Beatriz, o brother revelou que tem medo de prejudicar o jogo de outra pessoa. Além disso, ele também contou que deseja conversar com Deniziane sobre a relação fora do BBB 24.

"Da minha parte, eu brinco e dou risada. Eu quero que fique um clima legal porque a gente tinha um clima assim com a Anny [Deniziane], e quero que a gente siga assim. Aqui já tem um clima pesado, é um clima pesado. […] Aí quando a gente tá junto, eu quero que a coisa fique melhor. A Isabelle é uma guria boa, não é com segundas intenções. E sou apaixonado por dançar assim", desabafou Matteus.

Após Beatriz apontar um possível "clima" entre ele e Isabelle, o brother negou que o flerte seja real. "Não tem. Da minha parte, não. Eu gosto de brincar, dar risada e é isso aí. Fiquei com uma guria aqui dentro e eu não acho legal ficar com outra pessoa aqui dentro. Respeito muito a Anny e, como falei, não tem nada [com a Isabelle]. A gente ficou de conversar lá fora e falta um mês para terminar o programa", declarou.

E completou: "Eu também não quero prejudicar o jogo de outra pessoa. Minha intenção não é ficar com ninguém, eu não quero. Mas também se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim".

matteus conversou com bia e alane sobre as brincadeiras com a isabelle, disse que da parte dele não tem segundas intenções, ressaltou o desejo de conversar com a anny, que ele gosta muito dela e pensa sobre eles morarem na mesma cidade e tentarem um relacionamento. #bbb24pic.twitter.com/wJeS11RDwO — maria (@mariacomeents) March 12, 2024

Isabelle fala sobre relação com Matteus

No Quarto do Líder, Isabelle seguiu falando sobre Matteus em conversa com Beatriz na noite desta segunda-feira, 11, no Big Brother Brasil 24.

Enquanto se arrumava para o programa ao vivo de hoje, a emparedada não poupou elogios a Alegrete. Bia contou à cunhã que Deniziane terminou com o brother e que ele ficou bastante chateado.

Pouco depois, a amazonense afirmou que ficaria, sim, com alguém na casa mais vigiada do Brasil. "Óbvio que eu ficaria com alguém aqui. Super ficaria. Nas festas, principalmente. E se rolasse e tivesse que dormir junto, que brincar... Enfim. Eu ficaria com alguém aqui se tivesse agradado meu perfil no começo logo, principalmente".

Em outro momento, Isabelle finalizou o papo sobre o gaúcho: "É isso mana. Sobre eu e Matteus é essa loucura aí. Vamos ver onde isso vai dar". "Vamos ver os próximos capítulos dessa novela, mas vamos ver se vale a pena ver de novo aí", brincou Bia. "Mas Isabelle eu acho que é não se travar em sentir nada. Eu estou muito aberta", completou a vendedora.