Vai continuar ou não? Deniziane abre o jogo sobre futuro com Matteus

No programa Mais Você, a eliminada Deniziane diz se quer engatar namoro com Matteus ou não após o fim do BBB 24

Eliminada do BBB 24, da Globo, Deniziane participou do programa Mais Você na manhã desta quinta-feira, 21. Durante a conversa, ela foi questionada se tem o desejo de viver um namoro com Matteus fora do reality show e ela confirmou: "Eu quero".

Porém, a jovem contou que precisa conversar com Matteus quando ele sair do jogo para saber qual é o desejo dele. Deniziane contou que mora em Minas Gerais e ele mora no Rio Grande do Sul. Além disso, ela não pode mudar de cidade por causa do seu filho, que tem dois anos e vive em Belo Horizonte. Assim, ela garantiu que quer conversar com Matteus para ver se eles conseguem engatar o romance aqui fora.

Vale lembrar que Deniziane e Matteus não estavam mais juntos no Big Brother Brasil quando ela foi eliminada. Há poucos dias, ela pediu um tempo para ele e os dois se afastaram afetivamente.

Deniziane falou sobre a decisão de terminar com Matteus

A sister Deniziane foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de terça-feira, 20, após enfrentar o paredão contra Matteus e Fernanda. Logo depois da eliminação, ela participou do programa Bate-Papo BBB e entregou o verdadeiro motivo para ter terminado o namoro com Matteus dentro do confinamento.

Em uma conversa com Thais Fersoza, ela negou que a separação tenha acontecido por causa da barba que ele tirou. "Lá eu imaginei que pudessem interpretar dessa maneira. Só que, o que acontece, quando eu comecei o relacionamento com o Matteus, eu falei o tempo todo que eu não queria relacionamento", afirmou ela.

Ela contou que estava incomodada em viver um relacionamento no reality show. "Alguns dias antes, eu já estava chorando. A médica do programa sabe, porque eu desabafava muito com ela, então, não tem nada a ver com barba. A minha relação com ele, às vezes eu fico incomodada com algumas coisas porque eu não estou conseguindo me entregar 100%. Eu tenho medo de prejudicar ele e magoar ele", disse ela.

Então, ela contou que decidiu terminar com Matteus após ver a forma como ele conversou com Lucas Henrique e Alane. "De maneira agressiva", disse ela, e completou: "Eu olhei assim e me coloquei em primeiro lugar, pensei: 'Se eu falei que não queria que relacionamento me atrapalhasse aqui, eu preciso ter um posicionamento agora?".