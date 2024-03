BBB 24: Matteus surpreende ao confessar interesse em Isabelle: ‘Eu ficaria’

Esqueceu da Deniziane? Matteus confessa interesse em ficar com Isabelle, mas explica motivos para evitar novo romance no BBB 24

Enquanto seus colegas de confinamento iniciavam guerras na madrugada desta terça-feira, 12, Matteus abriu o coração sobre seus sentimentos por Isabelle no Big Brother Brasil 24. Depois de negar o interesse na sister por diversas vezes, ele confessou que ficaria com a manauara, mas explicou que evita iniciar um novo romance em respeito a Deniziane.

Quem arrancou a revelação do gaúcho foi Beatriz. Ao longo do dia, a vendedora fez diversas brincadeiras sobre um suposto romance, mas depois, decidiu se desculpar com o colega de confinamento. Matteus explicou que não se incomodava com as piadas: "Vamos conversar agora. Eu, da minha parte, eu brinco, dou risada”, iniciou.

“Eu quero que fique um clima legal, porque a gente tinha um clima assim com a Ane [Deniziane] e eu quero que a gente siga tendo isso. Porque aqui já tem um clima muito pesado, entendeu?", o estudante de engenharia mostrou que não se esqueceu do romance que viveu com a fisioterapeuta, eliminada do reality show da Globo.

“Quando a gente está junto eu quero que a coisa fique melhor, que a gente brinque, dê risada. E a Isabelle é uma guria boa. Não é com segundas intenções. E eu sou apaixonado por dançar, assim como você também", ele contou. Beatriz disse que vê um clima entre os dois, mas o gaúcho desconversou: "Da minha parte, não”, ele explicou.

Apesar de negar o clima de romance, Matteus confessou que se tivesse a oportunidade, estaria disposto a ficar com Isabelle. No entanto, ele evita a aproximação em respeito a ex-namorada: “Não é me incomodar, é que eu respeito a guria. Eu fiquei com uma guria aqui dentro e eu não acho legal ficar com outra pessoa aqui dentro", disse.

“Respeito muito a Ane e, como eu falei, não tem nada. Só que a gente ficou de conversar lá fora e eu não quero relação. Falta um mês para terminar o programa, também não quero prejudicar o jogo de outra pessoa. Minha intenção não é ficar com ninguém, não quero. Mas também se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim”, ele finalizou.

Matteus falando que não quer ficar com ninguém (Isabelle) e nem prejudicar o jogo dela, que ele gostou muito da Anny e vai conversar com ela aqui fora #BBB24pic.twitter.com/Vi6OcUen6m — ~ jota (@comentwei) March 12, 2024

Vale lembrar que apesar de terem se separado antes da eliminação, Matteus viveu um romance intenso com Deniziane durante o confinamento. Quando deixou o reality, a mineira entregou que pretende investir fora da casa. O estudante avaliou as possibilidades, mas acha difícil conciliar o romance, já que ambos moram em estados diferentes.

Isabelle abriu o coração sobre Matteus:

Por outro lado, Isabelle também conversou com Beatriz sobre Matteus na noite desta segunda-feira, 11, no Big Brother Brasil 24. No Quarto do Líder, cunhã não economizou ao tecer elogios ao brother. A manauara disse que ‘fica apaixonada’ pela humildade e simpatia do estudante, além de ter chamado o colega de confinamento de ‘príncipe’.