BBB 24: Deniziane se desespera ao assistir vídeo de Matteus: “Machucou muito”

Durante café da manhã ao vivo no 'Mais Você' Deniziane cai no choro e desabafa após assistir vídeo inédito de Matteus no BBB 24

Nesta quarta-feira, 21, Deniziane participou do tradicional café da manhã com o eliminado no 'Mais Você'. Durante a conversa com Fabricio Battaglini e Talitha Morete, a ex-sister do Big Brother Brasil 24 não conseguiu conter as lágrimas e acabou chorando ao assistir a um vídeo inédito de Matteus. Ela se comoveu ao ver o amado sofrendo após sua eliminação.

Enquanto Deniziane refletia sobre sua trajetória, a produção do programa decidiu mostrar o momento em que o estudante de engenharia caiu no choro ao falar sobre a saída de sua ex-namorada do reality show global: “Dói muito, cara. Dói muito”, Matteus aparece desolado depois que a fisioterapeuta cruzou a porta e deixou a casa mais vigiada do Brasil.

Com lágrimas nos olhos, a ex-participante do programa não escondeu o desespero ao assistir seu ex-namorado sofrendo nas imagens inéditas para ela: “Foi a primeira vez que eu vi, porque eu não dormi para estar aqui, estava acompanhando as coisas, mas essa cena realmente foi a primeira vez que eu vi. Foi algo que mexeu muito comigo na minha eliminação”, iniciou.

Deniziane também explicou que está sofrendo muito com os julgamentos envolvendo seu relacionamento fora do reality: "Não ligo que as pessoas julguem o meu jogo, não quero que julguem minha relação com ele. Minha relação com ele era genuína e verdadeira, não queria que duvidassem disso”, disse a ex-sister enquanto chorava.

“Inclusive, esse foi o ponto para eu tentar dar um basta, tentar poupar ele para não prejudicar ou eu ou ele aqui no jogo. Minha relação com ele era verdadeira, não queria que duvidassem disso. Me machucou muito vê-lo desse jeito. Quando tive minha atitude foi só para protegê-lo e me proteger”, a mineira desabafou sobre o término do relacionamento.

Deniziane: "Eu não ligo que as pessoas me julguem pelo o meu jogo, só não quero que julguem a minha relação com ele que foi genuína e verdadeira!" #BBB24#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/NVovE32MBU — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 21, 2024

Emocionada, ela concluiu argumentando que tentou proteger o amado ao colocar um ponto final na relação. Mesmo assim, a fisioterapeuta fez questão de evidenciar que seu sentimento pelo estudante sempre foi verdadeiro: “Eu sei do meu coração, foi construído de uma forma genuína", disse Deniziane, que deixou a casa na última terça-feira, 20, com 52,02% dos votos.

Deniziane abre o jogo sobre futuro com Matteus:

Eliminada do BBB 24, da Globo, Deniziane participou do programa Mais Você na manhã desta quinta-feira, 21. Durante a conversa, a ex-participante do programa global foi questionada se tem o desejo de viver um namoro com Matteus fora do reality show. Sincera, ela confirmou que pretende levar o relacionamento para vida: “Eu quero”, disparou.

Porém, a jovem contou que precisa conversar com Matteus quando ele sair do jogo para saber qual é o desejo dele. Deniziane contou que mora em Minas Gerais e ele mora no Rio Grande do Sul. Além disso, ela não pode mudar de cidade por causa do seu filho, que tem dois anos, então a ex-sister contou que pretende se organizar com o amado antes de baterem o martelo no namoro.