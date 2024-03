BBB 24: Isabelle diz que Matteus é um príncipe e dispara: "Fico apaixonada"

Isabelle não poupou elogios ao Matteus em conversa com Beatriz no Quarto do Líder

Isabelle conversou com Beatriz sobre Matteus na noite desta segunda-feira, 11, no Big Brother Brasil 24. No Quarto do Líder, cunhã não economizou ao tecer elogios ao brother.

"O pouco que estou conhecendo ele, já confirmava o que meu coração dizia. É uma pessoa muito legal mesmo", disse Isabelle. "Muito humilde, muito simpático... É um ser humano incrível", afirmou Bia. "Lindo ele chorando quando ele ouve as coisas da cultura dele. Fico apaixonada, acho lindo negócio de cultura assim", contou.

Em seguida, a vendedora relembrou a postura que Matteus teve ao ser emparedado. A amazonense, então, afirmou que caso volte do paredão, ela irá se aproximar ainda mais do brother, de Beatriz e de Alane.

"Se eu ficar aqui [...] vou chamar um dia para conversar, para ouvir mais histórias de vida dele, quero conhecer melhor ele. Eu não dava espaço para a gente conversar, porque pensava: 'Ele é uma pessoa rival para mim, a gente não tem como se aproximar. Ele vota em mim, eu voto nele. Por que vou me aproximar de uma pessoa que sei que sou alvo?' Apesar de achar ele muito legal. Eu pensava 'a gente não tem nada a ver'", completou.

Pouco depois, Isabelle brincou dizendo que como era adversária enxergou vários defeitos do Matteus no início do jogo, mas completou: "Mas ele é um ser humano muito lindo, um príncipe, sabe dançar, volto a falar. O homem que sabe dançar, mana...".