BBB 24: Beatriz desabafa sobre sister: "Não está olhando na minha cara"

Beatriz, a atual líder do BBB 24, conversou com Isabelle e fez um desabafo sobre sua relação com uma sister do reality show

Nesta segunda-feira, 11, na área externa da casa do BBB 21, Beatriz conversou com Isabelle e confessou para a colega de confinamento que se sente aflita mesmo quando seus adversários estão no paredão do reality show.

A líder do programa, que mandou Yasmin Brunet para a berlinda, contou que está pensativa sobre o resultado deste paredão, já que não sabe se a modelo realmente será a escolhida pelo público para deixar a competição. Durante o desabafo, a vendedora ainda contou para a amiga que a sister não está olhando para ela.

"Quando você indica também alguém, que a pessoa está no Paredão, você fica assim: 'Será que a pessoa vai sair? Será que vai ficar?'. Ela não está nem olhando na minha cara", disse Bia. "A Yasmin?", questionou Isabelle, e ela confirmou.

"Mas também não tem clima. Ficar votando e pedindo desculpa, não adianta. Já foi", ressaltou a vendedora. "Concordo. Tem que ter maturidade para entender", falou a manauara. "Aqui é um jogo. Não adianta", completou a líder.

Vale lembrar que Yasmin está no paredão com Isabelle e Lucas Henrique. O carioca, que não recebeu o recado da esposa após vencer a Prova do Anjo, foi parar na berlinda devido à consequência da última Prova do Líder de Resistência.

Yasmin critica argumentos de Beatriz para indicá-la ao paredão

Após a formação de mais um paredão no BBB 24, da Globo, Yasmin Brunet fez um sincero desabafo com Leidy Elin sobre ter sido indicada por Beatriz direto para a berlinda. Buscando entender a escolha da líder, a modelo questionou os argumentos mencionados pela vendedora.

"Pitel falou desde o início. Se o Brasil comprou ela, não importa o que ela diga, ela vai estar certa. Essa é a real", lamentou a sister, que criticou a justificativa da líder durante a indicação. "Isso não é argumento. Ela está me botando no paredão pelo mesmo motivo que eu fiz, ela está fazendo a mesma coisa. Ela está me botando por terceiros. Minha treta não foi com ela, foi com outra pessoa", ressaltou.