BBB 24: Isabelle comenta aproximação inesperada com Bia: 'De forma natural'

Após comentar o afastamento com duas sisters no BBB 24, Isabelle falou sobre sua afinidade com Beatriz nos últimos dias

Enfrentando mais um paredão no BBB 24, da Globo, a sister Isabelle aproveitou a tarde desta segunda-feira, 11, para conversar com Giovanna Lima e Raquele sobre os últimos acontecimentos do jogo. Ao longo do bate-papo, a manauara reconheceu que o trio está um pouco afastado.

Sincera, Isabelle explicou que sentiu a mudança após a casa ser dividida em dois grandes grupos. Ela, então, recordou o momento em que as colegas de confinamento receberam a pulseira do 'Na Mira do Líder', de Beatriz.

"Quando vocês ganharam as pulseiras de alvo [da Bia], fui falar com vocês ali, mas de uma forma muito mais leve e até mesmo distante. Porque é inegável que a gente está mais distante. Mas eu queria estar mais próxima de vocês, só que eu acho que esse jogo acabou. Conectou mais ali, conversa mais ali e acabou vindo meu nome [no paredão]", iniciou a amiga de Davi.

Na sequência, Isabelle reforçou que diante do afastamento, Giovanna e Raquele acabaram se aproximando de outros brothers da casa, assim como ela também passou a ter afinidade com Beatriz. "E eu entendo super vocês. Acho que essa aproximação de vocês com eles aconteceu e minha com a Bia foi uma coisa inesperada", disse ela.

"Foi depois da prova", apontou Raquele, se referindo a dinâmica do líder vencida em dupla por Beatriz e Isabelle. "Foi na prova. Se fortaleceu muito na prova. A gente já tinha umas conversas muito rasas logo no começo. A gente dividiu a mesma cama, lá em cima, dividiu o Magia. Tinha um carinho pela outra de longe... Foi acontecendo de forma natural. Muito doido", concordou a manauara.

Vale lembrar que Isabelle enfrenta o paredão do BBB 24 ao lado de Lucas Henrique e Yasmin Brunet. A modelo, inclusive, revelou aos brothers na manhã desta segunda-feira, 11, que "sente" que será a eliminada da semana.

Isabelle: "Foi uma coisa assim inesperada me aproxima da Bia."

Raquele: "Foi na prova"

Isabelle: "Foi na prova!"



Isabele falando sobre a aproximação dela com a Beatriz #BBB24pic.twitter.com/ifrMsGh3ZW — vianna (@viannanut) March 11, 2024

Nova expulsão e quem deve vencer o reality

Após alguns videntes confirmarem a saída da cantora Wanessa Camargo previamente, a taróloga Lu Bernardi revelou mais algumas previsões para o Big Brother Brasil 24. Além de antecipar uma possível desistência e uma expulsão na atração, ela também revelou quem deve sair como o grande vencedor do reality show da Globo.

Em entrevista à Contigo!, Bernardi tirou suas cartas e revelou que os confinados da casa mais vigiada do Brasil estão prestes a enfrentar uma nova reviravolta. Dessa forma, a taróloga explicou que prevê um tumulto se formando entre os brothers: "Nesta temporada tem grandes chances de ocorrer problemas de agressão", iniciou.

Segundo a taróloga, a calmaria não está prevista para chegar junto com o fim do reality show, pois alguns dos confinados ainda podem protagonizar grandes confusões: "O barraco está garantido", explicou Lu, que ainda entregou uma nova desistência por parte de uma mulher, assim como aconteceu com Vanessa Lopes.

Apesar de não revelar os possíveis nomes por trás da expulsão e da desistência, a taróloga bateu no pódio de campeões e expôs quem deve ganhar o programa global. Confira!