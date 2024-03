BBB 24: Beatriz coloca cinco participantes Na Mira do Líder; saiba quem

Após ser consagrada como Líder, Beatriz montou seu VIP e indicou cinco brothers Na Mira do Líder

Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 08, Beatriz foi consagrada Líder da semana após resistir quase 16 horas e ser a última a deixar a Prova do Líder de Resistência.

Como seu primeiro feito, a vendedora precisou montar seu VIP. Ela escolheu Davi, Matteus, Isabelle e Leidy Elin.

Por ser a quarta participante a deixar a prova, Alanepegou a última consequência e recebeu a notícia de que já está na Xepa nessa semana. Por isso, a Líder não pode colocá-la em seu VIP.

Em seguida, Bia precisou entregar cinco pulseiras para os brothers que tem como alvo. Ela colocou Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele Na Mira do Líder.

Pouco depois, Tadeu Schmidt liberou a casa do 'Tá Com Nada'. Os participantes atingiram o limite de punções e tomaram a punição coletiva durante a Festa do Líder Lucas na última quarta-feira, 06.