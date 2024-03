BBB 24: Matteus recebe resposta atravessada de Yasmin e desaprova atitude

Após ser indicada ao paredão, Yasmin Brunet deu uma resposta atravessada a Matteus e brother reage: "A que ponto chegam as coisas aqui dentro"

Após a formação de paredão no último domingo, 10, os ânimos na casa do BBB 24 estão bem exaltados. Um exemplo disso é Yasmin Brunet, que já demonstrou que não quer conversa com o quinteto formado por Davi, Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus.

Na área externa, Matteus compartilhou com Beatriz e Isabelle que recebeu uma resposta atravessada de Yasmin ao questioná-la sobre algo simples. O brother perguntou à modelo qual música as sisters estavam cantando, mas recebeu um fora da ex do surfista Gabriel Medina.

"A Yasmin disse que ela que pediu a música ontem, que sabia. Aí ela disse assim: 'Mas como vocês me colocaram no paredão, não vou falar o nome da música'", contou o estudante de Engenharia Agrícola. "Nossa, mas quantos anos ela tem?", questionou Beatriz. "A que ponto chegam as coisas aqui dentro", refletiu Matteus.

"'Como vocês me colocaram no paredão'. Quem colocou não fui eu? O líder foi em grupo agora?", indagou a vendedora. "Podia ter dormido sem essa", comentou o brother. "O que mais me deixa abismado, apavorado, são os mimosos dando risada. Acham lindo. Essas bobagens acham lindo", completou ele.

"E aí na primeira oportunidade, arrancam a plaquinha da mão dela. Isso é uma amizade bonita. É fã ou hater?", questionou a sister, lembrando o ocorrido na Prova do Anjo. "As pessoas aqui também não entendem que todo mundo vai passar pelo paredão. Eu estou no quarto paredão", comentou Isabelle. "E nem por isso tu tá saindo xingando todo mundo", respondeu Matteus.

Ainda durante a conversa, Beatriz lembrou que Yasmin Brunet disputou o primeiro paredão e desde então não tinha mais encarado a berlinda. "Agora, tu, Davi e Alane fazem o quê? Matam um aqui dentro?", alegou a líder da semana.

Matteus chama atenção ao elogiar Isabelle

Na madrugada desta segunda-feira, 11, Matteus continuou chamando atenção pela sua aproximação repentina com Isabelle no Big Brother Brasil 24. Na área externa da casa, o gaúcho surpreendeu ao fazer uma brincadeira inusitada e elogiar a dançarina. Logo, as declarações levantaram suspeitas de um possível romance nas redes sociais.

Tudo começou quando os colegas de confinamento conversavam de forma descontraída deitados no gramado com Beatriz. Ao reparar na beleza de Cunhã, Matteus não ficou tímido e fez piada com o corpo da sister: “A Isabelle, amanhã, vai fazer um desfile na volta da piscina, mostrando as curvas dela para todo o Brasil", iniciou em tom de brincadeira.

"Eita, peste! O Brasil vai desmaiar. Calma para o Brasil não passar mal, Isabelle”, Beatriz brincou com a aliada no jogo. Matteus continuou a exaltar a beleza da participante: “Chegar na ponta da piscina e fazer assim [gesto de arco e flecha]. Aí vai falar depois assim: 'essa flechada foi no coração de todos os brasileiros", ele se derreteu pela colega enquanto brincava.

Na sequência, Beatriz comentou que seu futuro marido poderia estar assistindo a dançarina, enquanto Matteus disse que gostaria de comparecer ao casamento para afastar os rumores de um romance. No entanto, as redes sociais ficaram agitadas com a interação inusitada, apontando um suposto interesse do estudante de engenharia.

"É impressão minha ou depois que ele falou com a Bia ele está mais atirado?”, disse um admirador do casal no X, o antigo Twitter. “Tem flerte e química sim”, apontou mais um. "Ele se soltou de vez", disse outro. Alguns ainda defendem que é só amizade: “Ele vê ela como colega mesmo”, comentou um terceiro. “Claramente é amizade”, disparou outro.